MLB／上禮拜才拒絕接種疫苗 雙城金手套西蒙斯今傳確診

明尼蘇達雙城隊金手套游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons），在今日（15日）傳出他在新冠肺炎的檢測中呈陽性，也因此被放入傷兵名單，將缺席對上紅襪的雙重賽。

據《ESPN》報導，西蒙斯在上個禮拜五才拒絕雙城球團掙來的疫苗施打機會，他當時表示自己並沒有計畫要接種，如今卻傳出確診的消息，雙城執行長法爾文（Derek Falvey）表示西蒙斯的症狀十分輕微，目前正在家中休養。而因應他進入傷兵名單，雙城沒有選擇林子偉，而是拉上工具人瑞多( JT Riddle)頂替。

上個月（3月），西蒙斯曾在推特上發表自己不願接種疫苗的宣言，並宣稱這是因「個人理由與過去經驗」為由做的決定，他也因此沒有與隊友一同施打，當時被媒體問到有沒有考慮未來再接種疫苗，西蒙斯則表示他不知道。

西蒙斯轉戰雙城後表現不俗，目前10場比賽中繳出.355/ .474/. 452打擊三圍，被三振數與保送數皆控制得相當理想，目前戰績5勝6敗的雙城開季以來飽受傷兵所苦，急需西蒙斯在攻守兩端的穩定貢獻，如今卻傳出確診消息，可說是屋漏偏逢連夜雨。