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MLB／張育成先發見證無安打 差點成完全比賽最後出局者
印地安人今日（15日）續戰白襪隊，旅美小將張育成在種族歧視風波後首次重返先發、擔任一壘手打第九棒，就參與到白襪先發投手洛登（Carlos Rodon）完成隊史第20場的「無安打比賽」紀錄，還差點成為完全比賽最後一個出局數。
張育成獲得3次打席機會，無安打外苦吞兩次三振，7局下時從一壘移防至三壘，最後一打席的內角球被主審拉弓箭，若非前一棒打者靠觸身球上壘，毀了洛登的完全比賽，張育成就會成為這場最後一個出局數。
至於今日主角洛登只差2出局就能締造完全比賽，可惜在連續解決25名打者後，對印地安人捕手培瑞茲（Roberto Perez）投出觸身球，當時只能無奈地在投手丘上傻笑，還好最後還是達成無安打壯舉，共花費114球，好、壞球比75-39相當出色，另送出7次三振。
這是大聯盟本季第二場無安打比賽，也是白襪隊隊史第20場無安打比賽，前次要追溯至2020年，目前陣中的王牌吉歐里托（Lucas Giolito）在2020年對海盜創下。
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