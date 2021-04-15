MLB／觸發健康安全協議 太空人五球星進傷兵名單

鮑爾（Trevor Bauer）是魔球版棒球的黨主席，是極少數從一開始就以大聯盟球員身份倡議進階數據和革新科技、訓練方式的人。他的大砲性格，也在保守的球界顯得格格不入。在2020年他為『球員論壇』網站

2021-04-15 07:00