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MLB／觸發健康安全協議 太空人五球星進傷兵名單

聯合新聞網 / 綜合報導
休士頓太空人今（15日）宣布將陣中主力包括奧圖維（Jose Altuve）、布萊格曼（Alex Bregman）、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、馬多納多（Martin Maldonada）、賈西亞（Robel Garcia）等5人通通放進傷兵名單。 歐新社
休士頓太空人今（15日）宣布將陣中主力包括奧圖維（Jose Altuve）、布萊格曼（Alex Bregman）、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、馬多納多（Martin Maldonada）、賈西亞（Robel Garcia）等5人通通放進傷兵名單。 歐新社

據美媒《ESPN》報導，休士頓太空人今（15日）宣布將陣中主力包括奧圖維（Jose Altuve）、布萊格曼（Alex Bregman）、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、馬多納多（Martin Maldonada）、賈西亞（Robel Garcia）等5人通通放進傷兵名單，總管克里克（James Click）還註明這是聯盟健康與安全協議的結果。

克里克表示他不能透露這名單中是否有人因新冠疫情確診，也不會告訴媒體是不是有球員與確診者有親密接觸，只透露這些人的歸期取決於後續的接觸者調查，並補充陣中沒有球員打破防疫規定。

太空人目前以6勝5敗的戰績暫居美聯西區第2，僅次於7勝5敗的洛杉磯天使，目前正遭逢開季以來最長的4連敗低潮，如今雪上加霜，再加上此5名主力球員離隊，戰力勢必大打折扣。

太空人 洛杉磯 疫情 西亞

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