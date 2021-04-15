鮑爾聰明反被聰明誤 揭開大聯盟潘朵拉之盒

鮑爾（Trevor Bauer）是魔球版棒球的黨主席，是極少數從一開始就以大聯盟球員身份倡議進階數據和革新科技、訓練方式的人。他的大砲性格，也在保守的球界顯得格格不入。在2020年他為『球員論壇』網站寫的文章中，鮑爾自陳打從2012年起，他就在追逐直球的投球轉速，認為那是增加他競爭能力的絕佳方法。「但八年之後，我發現除了用違禁品外，根本沒別的方法。」

他猜測聯盟中有百分之七十的投手都有偷用違禁品，其中太空人隊更是其中的佼佼者，「一個不錯的投手，平常轉速大概2200轉左右，一到了休士頓，就會暴增為2600、2700轉，當然有鬼。」

很明顯地，大聯盟這次聽進去了，所以在賽季前，他們宣佈將會用Statcast的轉速來作為監控投手有無作弊的依據之一。只是沒想到首位嫌疑犯，居然是當初的吹哨者。根據國內棒球作家JK47先生的研究（https://www.sportsv.net/articles/81299?page=4#article_top），鮑爾的四縫線速球轉速從2019年9月4號那場比賽後，一下子暴增300轉以上，而且曲球和卡特球也是。鮑爾彷彿一夜之間打通任督二脈，自此之後他的轉速都維持這種聯盟頂級的水準，箇中奧妙，當然引起眾人好奇。

其實這位棒球員/瘋狂科學家自己不只在平常會拿松焦油做實驗，他還曾半公開地在實戰中證明他的論點。在2018年4月30號，他還效力印地安人隊時，他在第一局的四縫線速球轉速高達2600轉，遠高於他之前生涯平均值2280轉。而在這局之後，他又回歸正常值，轉速將至2300轉。很巧吧。

鮑爾在2020年的生涯年中，幾乎各項數據都是生涯新高，也首次獲得塞揚獎，並拿到道奇隊的億元合約。這年他最強的球種，是他的卡特球，使用比例創造生涯新高，根據進階球探布雷吉諾（Tony Blegino）的研究，這年所有使用卡特球的投手中，鮑爾最有宰制力，三振率和小飛球比例都是大聯盟第一，這些威力都來自他突飛猛進的高轉速。

鮑爾經過自身的實驗後，發現使用松焦油可輕鬆增加轉速，轉速越快對打者的壓制力也越大。 美聯社

其實大聯盟長期以來，對於投手使用各種東西塗在球上這項犯規動作都是睜隻眼閉隻眼，就連打者也都半開玩笑地認同，因為他們覺得投手這樣增加握力，反而比較不會把球K到他們身上。雖然付出的代價是逐年升高的三振率，但既然這是趨勢使然，沒人願意出來喊停。

三振率和投球轉速，在Statcast年代成等比例的增加，運動家網站的資深作家沙利斯（Eno Sarris）說，大聯盟投手的平均轉速從2015年的2238轉，到2020年變2306轉；而四縫線速球轉速能破2400轉的投手，從2015年的10%左右，在六年後暴增到22%，原因可能是大聯盟的選才傾向改為找天生就轉速高的投手，也可能是越來越多投手用違禁品。很多媒體都觀察到內野手和捕手在他們自己的手套或裝備上塗松焦油，一方面可能是增加自己抓球的握力，一方面可能是幫投手在作弊。

要在場上找出投手是否有使用違禁品並不是那麼容易，因為有時候油是塗在隊友的手套上。 美聯社

這個公開的犯規，成為交戰雙方互相的默契，長期以來，少有教練願意去抓對方的小辮子，因為自家的投手也這樣搞，除非有一方特別惹人厭。像是2005年時，曾在1994年罷工時期當過代班選手的天使投手唐納利（Branden Donnelly），被國民隊的羅賓森（Frank Robinson）總教練要求檢查，果然在他的手套上找到松焦油，因為有唐納利的前隊友抓耙子，告訴羅賓森這件事。隔天天使的索夏（Mike Scioscia）教練旋即報復，也去查國民投手，雖然什麼都沒發現，但這也顯示一個不成文的潛規則：只要你不犯我，我就不會犯你。

就像90年代的類固醇濫用，當大家都在使用時，你只能跟著用，才能不被甩開。鮑爾自己就在2018年時說過，「就合法化吧，我不覺得大聯盟能強制執行這規則，你沒辦法每一局，每一球都去檢查，這就是現況。」大聯盟在二十年前，用米契爾報告終結了類固醇年代。現在大聯盟有意讓投打競爭恢復平衡，打算用新規則抑制投手無窮無盡地狂增轉速，拿最愛挑戰禁忌的瘋狂科學家鮑爾當祭旗，真是剛好而已。