MLB／杜瓦掃回7分點復仇勇士 包辦兩隊單場打點紀錄

馬林魚今(14)日作客勇士的比賽，以14比8大比分取得勝利，而當中最搶戲的正是前勇士外野手杜瓦（Adam Duvall），面對老東家毫不手軟，以平隊史單場紀錄的7分打點，帶領馬林魚取得對戰2連勝。

休賽季馬林魚簽下曾在勇士效力3年的杜瓦，以增加外野進攻火力，但對勇士系列賽開打前，杜瓦僅在22個打數僅敲出3支安打，打擊率1成36，日前甚至遭總教練馬丁利（Don Mattingly）列為第5號外野手，但來到最熟悉的勇士主場，杜瓦沒有讓球隊失望。

本場比賽杜瓦單場繳出5支4，包含2支全壘打，單場海灌7分打點，成為第6位能達成此創舉的馬林魚球員，也是繼去年安德森（Brian Anderson）對陣國民後，再度有球員繳出7打點的成績單。

而杜瓦對於創造紀錄並不陌生，去年9月勇士在主場面對馬林魚的比賽，當時杜瓦身為斧頭幫的一員，單場貢獻9分打點也平了勇士隊史紀錄，而在去年縮水賽季，杜瓦在勇士主場的OPS值高達0.938，但最終未獲勇士續約。

杜瓦也是自1954年以來，第2位曾兩度單場送出2轟、7打點及4得分的球員，另1位則是生涯擁696轟的「A-Rod」羅德里格斯（Alex Rodriguez）。