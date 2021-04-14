MLB／柳賢振6.2局飆7K封鎖洋基 拿下本季首勝

藍鳥今(14)日在主場迎戰洋基，推出韓籍王牌柳賢振先發，而他也不負眾望，繳出6.2局7K，被敲出4安失1分的優質先發，帶領藍鳥以7比3獲勝，柳賢振也拿下本賽季首勝。

賽前防禦率2.92的柳賢振，不但勝投未開張還苦吞1敗，今日開場遭勒梅休（DJ LeMahieu）擊出安打後，柳賢振連續解決12位洋基打者，直到5局上才被重回先發陣容的希克斯（Aaron Hicks）安打上壘，7局因野手失誤加上希克斯的二壘安打，歐德（Rougned Odor）再擊出滾地球讓洋基破蛋，此時藍鳥總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）決定讓用球數接近破百的柳賢振換下，接替的菲爾普斯（David Phelps）也順利解決烏謝拉（Gio Urshela）結束洋基攻勢。

最終藍鳥以7比3力克洋基，柳賢振主投6.2局被擊出4安失1分，飆出7次三振僅1保送，以優質先發內容拿下本季首場勝投，賽後柳賢振透過翻譯表示，「我會在比賽當下找出當天品質最好的球種，對於今天來說速球發揮不錯，所以我也投得比較多。」，總教練蒙托亞也對柳賢振表現讚不絕口，「當他先發登板時，我知道我們有很高的機會贏下比賽。」