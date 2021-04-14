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MLB／張育成亞洲身分遭歧視 達比修有也遇過

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
印地安人隊台灣好手張育成遭種族歧視話語批評，話題延燒到美國各大媒體，過去達比修有也曾在被嘲諷。 美聯社
印地安人隊台灣好手張育成遭種族歧視話語批評，話題延燒到美國各大媒體，過去達比修有也曾在被嘲諷。 美聯社

印地安人隊台灣好手張育成遭種族歧視話語批評，話題延燒到美國各大媒體，亞洲歧視在大聯盟不算罕見，大牌如日本投手達比修有也曾因此被嘲諷，比出「拉鳳眼」動作的球員最終遭到禁賽處分。

2017年世界大賽第三戰，當時效力道奇隊的達比修有在對太空人隊先發時被打爆，轟出致勝全壘打的古瑞爾（Yuli Gurriel）回到休息室時，雙手食指將眼睛拉成瞇瞇眼，嘲諷達比修的亞洲人身分，全被電視轉播拍下。

從古瑞爾的嘴形甚至可以看出，似乎用「Chinito（小中國人）」這個西班牙詞語稱呼達比修有，古瑞爾雖公開致歉，但仍遭大聯盟處以5場禁賽處分。

大聯盟對於球員之間的歧視言論可以有明確處分，針對買票進場的球迷，若有包含種族歧視在內的侮辱球員言論，也可處罰終身禁止進場，不過網路言論難以管理。

張育成此次被批評的場域是在社群媒體上，難以鎖定對方身分，只因一次再見失誤，被以「斜眼」、「亞洲腦殘」、「冠狀病毒」等涉及種族歧視的字眼批評。

不過近期因「停止仇恨亞裔（#StopAsianHate）」運動，美國各地掀起捍衛亞裔權利的行動，讓張育成被種族歧視言論批評一事，成為美國媒體關注焦點。

張育成 大聯盟 達比修有

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