MLB／今日戰績表 包爾7局9K率道奇完封洛磯

聯合新聞網 / 整理
道奇先發包爾展現塞揚日常，對洛磯7局9K只被打1安無失分。 美聯社
道奇先發包爾展現塞揚日常，對洛磯7局9K只被打1安無失分。 美聯社

MLB今日戰績表

紅襪 4:2　雙城

運動家 7:5 響尾蛇

教士 4:8 海盜

水手 4:3 金鶯

洋基 3:7 藍鳥

費城人 3:4 大都會

費城人 0:4 大都會(雙重戰)

遊騎兵 8:3 光芒

馬林魚 14:8 勇士

小熊 3:2 釀酒人

國民 3:14 紅雀

天使 2:3 皇家

印地安人 2:(10局) 白襪

老虎 8:2 太空人

紅人 6:7 巨人

洛磯 0:7 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:07 洋基 vs. 藍鳥

01:15 國民 vs. 紅雀

01:40 小熊 vs. 釀酒人

02:10 天使 vs. 皇家

02:10 紅襪 vs.雙城

03:45 紅人 vs. 巨人

05:40 紅襪 vs.雙城(雙重戰)

06:35 教士 vs. 海盜

07:05 水手 vs. 金鶯

07:10 老虎 vs. 太空人

07:10 費城人 vs. 大都會

07:10 遊騎兵 vs. 光芒

07:20 馬林魚 vs. 勇士

08:10 印地安人 vs. 白襪

10:10 洛磯 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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