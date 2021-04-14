MLB／今日戰績表 包爾7局9K率道奇完封洛磯

洛杉磯天使隊大谷翔平今日（14日）再以指定打擊、先發第二棒身份出賽，而他也延續開季以來火燙的手感，5個打數敲出3支安打，包含5局上的陽春全壘打，可惜天使以1分之差惜敗皇家。 天使此役派出

2021-04-14 14:14