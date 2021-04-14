MLB／今日戰績表 包爾7局9K率道奇完封洛磯
MLB今日戰績表
紅襪 4:2 雙城
運動家 7:5 響尾蛇
教士 4:8 海盜
水手 4:3 金鶯
洋基 3:7 藍鳥
費城人 3:4 大都會
費城人 0:4 大都會(雙重戰)
遊騎兵 8:3 光芒
馬林魚 14:8 勇士
小熊 3:2 釀酒人
國民 3:14 紅雀
天使 2:3 皇家
印地安人 2:(10局) 白襪
老虎 8:2 太空人
紅人 6:7 巨人
洛磯 0:7 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:07 洋基 vs. 藍鳥
01:15 國民 vs. 紅雀
01:40 小熊 vs. 釀酒人
02:10 天使 vs. 皇家
02:10 紅襪 vs.雙城
03:45 紅人 vs. 巨人
05:40 紅襪 vs.雙城(雙重戰)
06:35 教士 vs. 海盜
07:05 水手 vs. 金鶯
07:10 老虎 vs. 太空人
07:10 費城人 vs. 大都會
07:10 遊騎兵 vs. 光芒
07:20 馬林魚 vs. 勇士
08:10 印地安人 vs. 白襪
10:10 洛磯 vs. 道奇
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