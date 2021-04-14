MLB／大谷翔平現驚人跑速又開轟 連兩戰繳猛打賞

洛杉磯天使隊大谷翔平今日（14日）再以指定打擊、先發第二棒身份出賽，而他也延續開季以來火燙的手感，5個打數敲出3支安打，包含5局上的陽春全壘打，可惜天使以1分之差惜敗皇家。

天使此役派出陣中王牌邦迪（Dylan Bundy），他主投7局失3分，有2分責失，但天使打線未能及時作出反擊，全場僅靠大谷翔平的陽春砲與鈴木清的高飛犧牲打打進2分，最終苦吞敗投。

大谷翔平成為全場打擊表現最出色的打者，除了打擊率上升到.364外，本季第4轟更暫居聯盟第7，其中第一局首打席中他還靠著傲人的長腿跑出一支內野安打，據《MLB Stats》指出，他只花4.04秒就跑上一壘，跑速達每秒29.5英尺，距離大聯盟頂尖跑者的每秒30.0英尺已經相差無幾，更是比平均的27.0英尺快上許多。