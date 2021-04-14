快訊

直播／拜登老友陶德訪問團抵台 將展開為期三天訪問

台積電南科廠驚傳停電？ 公司回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平現驚人跑速又開轟 連兩戰繳猛打賞

聯合新聞網 / 綜合報導
洛杉磯天使隊大谷翔平今日（14日）再以指定打擊、先發第二棒身份出賽，而他也延續開季以來火燙的手感，5個打數敲出3支安打，包含5局上的陽春全壘打，可惜天使以1分之差惜敗皇家。 美聯社
洛杉磯天使隊大谷翔平今日（14日）再以指定打擊、先發第二棒身份出賽，而他也延續開季以來火燙的手感，5個打數敲出3支安打，包含5局上的陽春全壘打，可惜天使以1分之差惜敗皇家。 美聯社

洛杉磯天使大谷翔平今日（14日）再以指定打擊、先發第二棒身份出賽，而他也延續開季以來火燙的手感，5個打數敲出3支安打，包含5局上的陽春全壘打，可惜天使以1分之差惜敗皇家。

天使此役派出陣中王牌邦迪（Dylan Bundy），他主投7局失3分，有2分責失，但天使打線未能及時作出反擊，全場僅靠大谷翔平的陽春砲與鈴木清的高飛犧牲打打進2分，最終苦吞敗投。

大谷翔平成為全場打擊表現最出色的打者，除了打擊率上升到.364外，本季第4轟更暫居聯盟第7，其中第一局首打席中他還靠著傲人的長腿跑出一支內野安打，據《MLB Stats》指出，他只花4.04秒就跑上一壘，跑速達每秒29.5英尺，距離大聯盟頂尖跑者的每秒30.0英尺已經相差無幾，更是比平均的27.0英尺快上許多。

大谷翔平 天使

相關新聞

張育成慘遭「種族歧視」網路霸凌 台灣球迷不該置身事外

2021大聯盟如期開打，就算新冠疫情已經進入第三波高峰，但大聯盟球迷早已迫不及待入場看球。其中遊騎兵主場開幕戰當日就擠進4萬名球迷入場。雖然德州目前每日確診人數仍數以千計，仍然擋不住當地棒球迷的熱情，

MLB／張育成遭種族歧視 教頭力挺、隊友髒字開罵

印地安人隊台灣好手張育成昨天出現再見失誤，成為球迷責怪對象，但當謾罵言論上升到種族歧視層面，隊友、總教練立刻站出來力挺張...

各隊大投手假先發化 單季200局投手恐難產

美國職棒今年是否有先發投手(或任何投手)能夠單季投出200局以上？先發投手逐漸成為開場型假先發投手？這是本季美國職棒在開打前，曾經熱烈探討的話題。看似有點諷刺、可笑，但經過了美國職棒開打快兩周後，這樣

MLB／大谷翔平現驚人跑速又開轟 連兩戰繳猛打賞

洛杉磯天使隊大谷翔平今日（14日）再以指定打擊、先發第二棒身份出賽，而他也延續開季以來火燙的手感，5個打數敲出3支安打，包含5局上的陽春全壘打，可惜天使以1分之差惜敗皇家。 天使此役派出

MLB／從復活機率0到防禦率0 澤村拓一後援助紅襪7連勝

日籍旅美好手澤村拓一今（14日）再度登板，在後援的1局中沒有掉任何分數，紅襪終場也以4：2擊敗雙城，拉出一波7連勝。 在六局上登板的澤村拓一，雖然剛開始因游擊手波賈茲（Xander Bogaer

MLB／馬斯葛洛夫家鄉咖啡廳爆紅 達比修贈客製釘鞋致意

馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）10日對陣遊騎兵，投出教士隊史首場無安打比賽，熟知他深愛咖啡的達比修有，特地在這創下紀錄的時刻送出咖啡圖案的釘鞋致意。 馬斯葛洛夫的無安打比賽是教士創隊52

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。