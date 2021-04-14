張育成慘遭「種族歧視」網路霸凌 台灣球迷不該置身事外

2021大聯盟如期開打，就算新冠疫情已經進入第三波高峰，但大聯盟球迷早已迫不及待入場看球。其中遊騎兵主場開幕戰當日就擠進4萬名球迷入場。雖然德州目前每日確診人數仍數以千計，仍然擋不住當地棒球迷的熱情，因此當天觀眾塞爆「全球人壽球場」(Global Life Stadium)的畫面就在全球媒體間瘋傳，或許也是美國展現其疫苗實力的最佳見證。

擁有得天獨厚疫苗實力，眼看美國疫情得以平復，遺憾的是國內對於亞裔族群的仇恨仍舊沒有停止，而且似乎越演越烈。亞裔運動員因疫情受到種族歧視的事件層出不窮，先有林書豪之前在G聯盟自爆被叫「新冠病毒」的遭遇，最新案例則是台灣旅美球星張育成遭到網友「出征」。

現年23歲的張育成是台灣目前唯一在大聯盟開季名單的球員，在13日對戰白襪的比賽中發生再見失誤後，在社交媒體上受到多名外國網友以極具侮辱且帶有種族仇恨性的言語霸凌。

回顧這場印地安人隊作客白襪隊的比賽，雙方3：3局面在9局下出現戲劇化的結局，白襪1出局後攻占一、二壘，打者擊出一壘滾地球，張育成接球後試圖策動雙殺化解危機，但傳球卻擊中跑向二壘跑者的頭盔導致失誤。白襪因此趁機回本壘拿下再見分，印地安人隊就此飲恨輸球。

法蘭柯納展現名帥氣度，賽後對於張育成的失誤發言相當溫暖。 法新社

印地安人主帥法蘭科納(Terry Francona) 賽後對於張育成當晚的失誤並沒有任何苛責，反而以包容的角度來看待張育成這次的守備策略，稱讚他勇於傳二壘的勇氣，展現出名帥的氣度與雅量。但是外國網路鄉民可不這麼認為，種族歧視性的推文瘋狂開始出現在張育成的社交媒體上。

對於外國酸民的羞辱性言論，張育成以願意接受各界批評與指教，可是不接受「種族歧視」性字眼的評論回應，並以#StopAsianHate在推文作結，響應近期反對歧視亞裔的運動。從他所面臨的遭遇再次證明「霸凌不分國籍、仇恨不分區域」，少數群眾對於亞裔的偏見與仇恨，不斷在美國社會中血淋淋上演。

Exercise your freedom of speech in a right way, I accept all comments, positive or negative but DEFINITELY NOT RACIST ONES.

Thank you all and love you all💪🏽#StopAsianHate pic.twitter.com/xMaWc59wvt — Yu Chang 張育成 (@YutheSouljaBoy) April 13, 2021

事實上自新冠疫情爆發以來，全球各地亞裔被視為仇恨對象的暴力事件頻傳，就連社會地位較高的職業球員都無法避免。先是林書豪事件，再到現今的張育成。相較一般民眾所遭遇的暴力威脅，張育成面臨的「網路霸凌」看似微不足道，卻十足反映出亞裔群眾目前的威脅與困境。

先前林書豪事件並沒有在台灣出現太多的迴響，國內主流媒體雖有報導，但新聞僅在事發後一天後登上新聞版面，之後雖有幾位在野黨議員針對此議題發言，不過整體來說輿論並沒有太多重視與聲量，甚至許多球迷早已把這位曾經帶起「林來瘋」的哈佛小子給忘記。筆者認為台灣球迷不該如此健忘，畢竟如果身為亞裔一份子的我們不再有所作為，未來類似事件就很有可能發生在你我身上。

張育成遭遇「網路霸凌」後，隊友紛紛跳出力挺，台灣球迷也該給他更多力量。 法新社

如今同樣的事件發生在正港台灣出身的張育成身上，球迷們是否要繼續充耳不聞且忍氣吞聲，還是要繼續鄉愿的認為台灣人與其他亞裔人不同，因此可以在國外獲得特殊待遇？或是把責任歸咎於中國大陸就好？以筆者在國外的實際體驗，在白人眼中我們都長得一樣，都屬同一族群。所以大家要勇敢的與種族歧視說不，這一切是該停止的時候了！台灣球迷們不能夠再次缺席，全球華裔，甚至亞洲族群需要你的力量。#StopAsianHate