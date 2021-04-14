MLB／從復活機率0到防禦率0 澤村拓一後援助紅襪7連勝

日籍旅美好手澤村拓一今（14日）再度登板，在後援的1局中沒有掉任何分數，紅襪終場也以4：2擊敗雙城，拉出一波7連勝。

在六局上登板的澤村拓一，雖然剛開始因游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）的傳球失誤讓打者上壘，但隨後他讓西門斯（Andrelton Simmons）敲出雙殺打，再以7球三振凱弗（Jake Cave），製造出另類的三上三下，其中他速球最快來到96.8英里。

澤村拓一已經累積出賽5場，5.1局的投球內僅被敲出1支安打，雖然投出4次保送，但他總能安全下庄，防禦率至今仍是完美的0，每局被上壘率也是優秀的0.94。

回顧澤村拓一的過去，2020曾被讀賣巨人以「復活機率0」拋棄的他，同年在羅德隊找回身手，於22次後援登板中投出防禦率1.71的優質內容，甚至在休賽季收到了大聯盟合約，可以說是狠狠打臉了當初沒有眼光的巨人球團。