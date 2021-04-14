聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／從復活機率0到防禦率0 澤村拓一後援助紅襪7連勝
日籍旅美好手澤村拓一今（14日）再度登板，在後援的1局中沒有掉任何分數，紅襪終場也以4：2擊敗雙城，拉出一波7連勝。
在六局上登板的澤村拓一，雖然剛開始因游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）的傳球失誤讓打者上壘，但隨後他讓西門斯（Andrelton Simmons）敲出雙殺打，再以7球三振凱弗（Jake Cave），製造出另類的三上三下，其中他速球最快來到96.8英里。
澤村拓一已經累積出賽5場，5.1局的投球內僅被敲出1支安打，雖然投出4次保送，但他總能安全下庄，防禦率至今仍是完美的0，每局被上壘率也是優秀的0.94。
回顧澤村拓一的過去，2020曾被讀賣巨人以「復活機率0」拋棄的他，同年在羅德隊找回身手，於22次後援登板中投出防禦率1.71的優質內容，甚至在休賽季收到了大聯盟合約，可以說是狠狠打臉了當初沒有眼光的巨人球團。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言