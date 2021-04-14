MLB／畢柏9局無失分沒完封幸好有勝投 張育成代打出賽

印地安人隊強投畢柏（Shane Bieber）9局無失分的好投，終於等到隊友在10局上的火力支援，以2：0擊敗白襪隊，雖然無緣締造完投完封但至少勝投入袋，台將張育成也在後段上場代打。

白襪隊先發投手吉歐利托（Lucas Giolito）101球投7局無失分，被敲3支安打，有8次三振、3次保送，表現已經夠好，不過畢柏更勝一籌，113球投完9局無失分，被敲3安，有11次三振、1次保送。

不過兩隊以0：0鏖戰至延長賽，10局上印地安人隊因失誤攻佔一、三壘，張育成代打敲飛球出局後，培瑞茲（Roberto Perez）的內野安打打破僵局，羅沙里歐（Amed Rosario）二壘打也有1分打點。

畢柏生涯有過3場完投，其中2次完封對手，今天9局無失分的投球未能讓這紀錄再添一筆，不過卡林恰克（James Karinchak）在10局下無失分的表現為他守住勝投。

昨天出現再見失誤的張育成飽受社群媒體攻擊，今天雖未先發，不過10局上仍上場代打，敲出右外野飛球出局，打擊率下降到2成35。

畢柏今天投到第3局才出現第一次三振，不過總計11次三振，讓他成為隊史第二位開季連三場雙位數三振的投手，前一人是1970年的麥克道威爾（Sam McDowell）。

另外，畢柏也將單場先發至少8K的連續場次延續到15場，史上最多是「巨怪」強森（Randy Johnson）的17場，再來是「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）的16場。