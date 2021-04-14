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MLB／馬斯葛洛夫家鄉咖啡廳爆紅 達比修贈客製釘鞋致意

聯合新聞網 / 綜合報導
馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）10日對陣遊騎兵，投出教士隊史首場無安打比賽，熟知他深愛咖啡的達比修有，特地在這創下紀錄的時刻送出咖啡圖案的釘鞋致意。 美聯社
馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）10日對陣遊騎兵，投出教士隊史首場無安打比賽，熟知他深愛咖啡的達比修有，特地在這創下紀錄的時刻送出咖啡圖案的釘鞋致意。 美聯社

馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）10日對陣遊騎兵，投出教士隊史首場無安打比賽，熟知他深愛咖啡的達比修有，特地在這創下紀錄的時刻送出咖啡圖案的釘鞋致意。

馬斯葛洛夫的無安打比賽是教士創隊52年以來第一人，他以112球完投9局飆出10次三振，沒有被敲出安打、也沒有四壞保送，大聯盟生涯效力6年的他，此前共有84場先發登板從未有完投紀錄，也讓這場無安打比賽顯得更有意義。

身為聖地牙哥出身的馬斯葛洛夫，在當地也經營起自己的咖啡店，在投出無安打紀錄後，這間咖啡店也隨之爆紅，他表示：「這幾天是我人生中最美好的日子，感謝那些支持自己經營這些小生意的人們。」

而隊友達比修有也送出客製釘鞋致意，馬斯葛洛夫寫道：「達比修有送了雙釘鞋給我，我就是為了穿雙鞋而生的！」圖中可見這雙鞋充滿了咖啡原素，達比修表示：「我知道他有多愛咖啡，所以就挑了這個當作禮物。」

達比修有也說道，認為馬斯葛洛夫是和自己非常相似的投手，「我們也不斷地在成長過程中互相幫助，這感覺很棒。」

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