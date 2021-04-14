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MLB／洋基先發開箱不及格 除柯爾外平均防禦率破6
洋基隊先發投手泰隆（Jameson Taillon）今（14日）出師藍鳥不利，投3.2局挨8安掉5分，防禦率上漲到7.56，大聯盟專欄的洋基隊寫手霍克（Bryan Hoch）就在推特上透露，本季洋基除柯爾（Gerrit Cole）以外的先發投手，平均防禦率高達6.06。
本季洋基對的先發投手群們與上季有很大的差別，他們揮棄了幾名老將如田中將大，反之簽下了克魯伯（Corey Kluber）與交易來泰隆，然而前11場打下來，表現穩定的只有柯爾（防禦率1.47）與原訂後段先發的蒙哥馬利（Jordan Montgomery）（防禦率3.27）。
克魯伯先發兩場只投6.1局，失7分有4分責失，防禦率5.68，前家暴事件的主角赫曼（Domingo German）兩場先發都吃敗仗，7局失7分，防禦率高達9，日前才被下放至小聯盟。
霍克推文表示，除了柯爾，洋基隊先發投手包括泰隆、克魯伯、赫曼與蒙哥馬利，4至今合計投了32.2局就失22分，防禦率高達6.06，目前來看，球團在幾位新同學的投資結果還不甚理想。
#Yankees starters not named Gerrit Cole (corrected):— Bryan Hoch (@BryanHoch) April 14, 2021
6.06 ERA (22 ER, 32 2/3 IP)
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