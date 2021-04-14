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MLB／張育成遭種族歧視 教頭力挺、隊友髒字開罵

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張育成因再見失誤遭到種族歧視，教頭與隊友都發聲力挺。 法新社
張育成因再見失誤遭到種族歧視，教頭與隊友都發聲力挺。 法新社

印地安人隊台灣好手張育成昨天出現再見失誤，成為球迷責怪對象，但當謾罵言論上升到種族歧視層面，隊友、總教練立刻站出來力挺張育成，投手艾倫（Logan Allen）甚至不惜以F開頭的髒字回擊，要那些有歧視的人別進場看球。

昨天9局下，因為張育成傳球剛好打中跑者頭盔，讓白襪跑回再見分，印地安人隊以3：4輸球，不少球迷在網路上批評張育成，然而其中出現「斜眼」、「亞洲腦殘」、「冠狀病毒」等涉及種族歧視的字眼，令人無法接受。

張育成清晨在推特發文：「請以適當方式行使言論自由。無論正面或負面，我接受一切評論，但絕對不接受種族歧視言論。感謝你們，我愛大家。」並附上停止仇恨亞裔（#StopAsianHate）的標籤。

印地安人隊總教練法蘭柯納（Terry Francona）今天受訪時表示，他要先確認張育成沒事，「我希望他了解，這些瘋子跟白痴的話不是主流意見，更不會出現在印地安人球團中」。

至於那些歧視言論，法蘭柯納說：「失誤是比賽的一部份，但無知跟種族歧視不該出現在任何地方。」無論有沒有這次的失誤，「這只是他們耍笨的藉口。」

美國出生的左投艾倫也在個人推特上分享張育成的推文，並說出F開頭的髒話咒罵那些歧視者，「不要看我們比賽、不要買票，你們只是浪費座位而已。育成，愛你，繼續做你自己吧兄弟」。、

張育成 印地安人 Terry Francona

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