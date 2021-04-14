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MLB／張育成反擊種族歧視 延燒美國各大媒體

中央社 / 洛杉磯13日專電
25歲的台灣棒球好手張育成。中央社
25歲的台灣棒球好手張育成。中央社

台灣棒球好手張育成今天在網路上發聲，反擊網友對他的種族歧視留言，正當全美反對仇恨亞裔的聲浪擴大之際，這則推文引起各大主流媒體關注。

「25歲來自台灣，效力克里夫蘭印地安人隊的一壘手張育成，成為最新一名發聲反對仇恨亞裔的運動員。」。多家媒體報導，都提到張育成來自台灣的身分。

在他之前，包括台裔籃球明星林書豪、韓裔雪板好手金善（Chloe Kim）、日裔空手道好手國米櫻（Sakura Kokumai）等美國運動員曾發言支持今年聲量加大的「停止仇恨亞裔」（#StopAsianHate）運動。

運動頻道ESPN、體育媒體Yahoo Sports報導之外，「紐約時報」（New York Times）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、芝加哥論壇報（ChicagoTribune）、「紐約郵報」（New York Post）、八卦網站TMZ等媒體也報導了張育成的推文。

國際媒體英國衛報（The Guardian）在擁有960萬人追隨的推特帳號上分享了這則新聞。

今日美國報（USA Today）運動版在推特上分享這個消息時，提醒讀者「運動只是場上競技，職業運動員也是有血有肉的人，請管好自己，不要做出這種糟糕的事情」。

負責印地安人隊電視轉播的Bally Sports頻道推特，轉貼張育成的推文，表達支持立場。「紐約時報」的報導中提到張育成今年25歲來自台灣，昨天這場比賽，不過是他職業生涯第5場擔任一壘手的比賽。

昨天印地安人對芝加哥白襪的比賽，9局下張育成防守一壘時，接到滾地球打算製造雙殺，不料傳球打中跑壘者的頭盔，形成再見失誤。

張育成的推特（Twitter）帳號今天貼出來自社群網站Instagram的截圖，表達他支持言論自由，接受批評，但呼籲網友不要使用種族歧視的言論，文末附上「停止仇恨亞裔」（#StopAsianHate）的標籤。

張育成

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