MLB／再見失誤招來網友謾罵 張育成籲適可而止

美國職棒大聯盟克里夫蘭印地安人隊台灣好手張育成昨晚再見失誤後，網友以冠狀病毒等字眼對他人身攻擊。張育成今天在推特發文呼籲適可而止，並標籤停止仇恨亞裔。

印地安人美中時間12日作客芝加哥迎戰白襪，兩隊3比3僵持到9局下，白襪一人出局攻占一、二壘，張育成接到滾地球後選擇傳向二壘，卻擊中跑者頭盔，球一路滾到外野。白襪趁失誤攻下致勝分，印地安人3比4輸球，4連勝中斷。

賽後張育成的推特（Twitter）、Instagram頁面上出現網友批評，部分留言使用「斜眼」、「冠狀病毒」等涉及種族歧視的字眼。但也有網友替張育成打氣，並譴責仇視亞裔的言論。

張育成清晨在推特發文：「請以適當方式行使言論自由。無論正面或負面，我接受一切評論，但絕對不接受種族歧視言論。感謝你們，我愛大家。」

張育成文末附上加油表情符號，並標籤停止仇恨亞裔（#StopAsianHate）。

有網友形容涉及種族歧視的言論「噁心」，並感謝張育成效力克里夫蘭以笑容為球隊帶來正面力量。也有球迷替張育成抱不平，希望張育成持續奮戰，不要被這些惡毒言論擊垮。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後，美國社會仇視亞裔愈演愈烈。仇恨犯罪激增之際，台裔球星林書豪也在美國職籃NBA發展聯盟場上遭對手稱呼「冠狀病毒」，此後積極投入停止仇恨亞裔運動，期盼各界重視。

25歲的張育成游擊手出身，本季春訓改練一壘且發揮打擊實力後獲教練團重用。這記再見失誤是他開季以來首次失誤，反映關鍵時刻守備判斷問題。

當時白襪超前分進占得點圈，威廉斯（NickWilliams）擊出一壘方向略顯緩慢的滾地球，張育成接球傳二壘就算刺殺跑者葛蘭多（Yasmani Grandal），隊友也不一定能及時回傳一壘完成雙殺。張育成如踩一壘壘包穩穩拿下該局第2個出局數，比賽結果或許不同。

印地安人總教練法蘭科納（Terry Francona）賽後表示，張育成當時應該選擇踩一壘解決打者，「但我要說，比賽中段他曾以精采守備策動雙殺，所以某種程度上，我很高興他沒有畏懼傳向二壘。我們明天有機會會跟他說，如法炮製的時機或許不當」。

法蘭科納所提雙殺守備發生在6局下，白襪無人出局攻占滿壘，印地安人中繼投手關崔爾（CalQuantrill）先投出三振，張育成再接住葛蘭多擊出的一壘方向滾地球，當機立斷傳二壘策動雙殺，替球隊化解失分危機。