各隊大投手假先發化 單季200局投手恐難產

美國職棒今年是否有先發投手(或任何投手)能夠單季投出200局以上？先發投手逐漸成為開場型假先發投手？這是本季美國職棒在開打前，曾經熱烈探討的話題。看似有點諷刺、可笑，但經過了美國職棒開打快兩周後，這樣的話題逐漸變成是個嚴肅、且有可能成真的話題。

先看看目前的數據表現，截至4月12日為止，大聯盟的勝投王是費城費城人隊的中繼投手布洛格登(Connor Brogdon)，靠著三場比賽出場中繼，隨著比賽的消長，幸運地拿下三勝。其餘的兩勝投手一大票，包含上周才投出生涯、隊史與個人首次無安打比賽的聖地牙哥教士隊投手穆斯格洛夫(Joe Musgrove)，另外還有幾名先發與後援投手都分別拿下兩勝。另外在投最多局數方面，則以洛杉磯道奇隊的克蕭(Clayton Kershaw)為最多，三場比賽投了18.2局，其他像是穆斯格洛夫、科羅拉多落磯山的馬奎茲(German Marquez)、克里夫蘭印地安人隊的塞瓦利(Aaron Civale)、舊金山巨人隊的奎多(Johnny Cueto)和紐約大都會隊的狄葛隆(Jacob deGrom)等都是每場比賽約可投個7局左右，算是很能撐局數的投手了。

先發投手單季投超過200局在90年代都還算是稀鬆平常的事，但在現代棒球卻是鳳毛麟角，即便大投手克蕭上次有超過200局已是2015年的事了。 美聯社

除非這些投手本季出賽超過30場以上的比賽，並且都要投到單場平均7局以上，這樣才有可能到達單季兩百局的可能。30場比賽聽起來是很容易的，但要能達到這目標，必須是投手當年不受傷、不缺席(指不跳過兩次或以上的先發輪值)，而且場場比賽都要能撐到5至6局、或甚7局，才有可能達到200局。

在過去幾年中，的確每年還是有大投手能夠投出超過200局以上的成就，但這數字在這幾年有下滑的趨勢。從2014年開始從當時還是坦帕灣光芒隊的普萊斯(David Price)投到近250局(248.1局)，到2015年的道奇隊克蕭的232.2局、至2016年轉至波士頓紅襪隊的普萊斯230局，接著2017年紅襪隊友塞爾(Chris Sale)214.1局，2018年和2019年最多投球局數彈回至220局，但按照目前大聯盟教練將「先發投手當開場型假先發使用」看來，今年很可能會是大聯盟百年來首次發生投手無人單季投超過200局的一年(去年疫情不列入計算)。

普萊斯對洛磯之戰只中繼了1.2局就被打出5支安打，其中2支是全壘打，貓教練大概看不下去，急著衝上投手丘。普萊斯曾在2016年單季投了230局。 美聯社

回到1970年代，一名有為的大投手一季投個260局都是很普通的事情，1977年至1979年時，當時亞特蘭大勇士投手尼耶奎(Phil Niekro)連三季投球局數達至少330局以上。當然這在現今看來就算是吃了禁藥也是不可能的事情，在當時卻是那樣的普通易達。

當然，若今年真的無任何投手能夠達到單季投200局的「壯舉」情況下，我們也應該「感謝」首先發起使用開場投手創始者的坦帕灣光芒隊，這支才20幾歲的大聯盟球隊，球隊歷史不怎豐富、財務收入更是大聯盟的貧民戶，但過去幾年靠著發明假先發投手和大量使用內野投手佈陣(infield shifting)來剋制強打者，硬是在競爭激烈的美聯東區殺出一條血路，球隊雖窮、點子卻不少。

當然其他各隊看到光芒隊使用的效果良好，也都紛紛起而效尤。光是本季才開賽不到兩周，幾名大投手在投的還不差的情況下，只要比賽一進入關鍵狀況，教練都毫不猶豫地讓這些才投不到5局或6局的投手紛紛下場。

史坦尼克(右)2018、2019年在光芒隊時成了有名的「假先發投手」，效果相當的不錯。 美聯社

但很重要的是受光芒隊啟發，目前大聯盟主教在投球用兵趨勢方面，採取相當分工合作、且保守、保護的方式，不管是大小投手，只要有一點小狀況，那怕就差一個人次就可達符合勝投的資格，也不講情面的將先發投手換下。

在開幕日當天，先是明尼蘇達雙城隊作客密爾瓦基釀酒人隊的比賽，兩隊先發的前田健太和伍佐夫(Brandon Woodruf)都是在投球局數不到90球與80球、且失分不多的情況下，投完約4局左右就被換下。同天同樣是國聯中區的匹茲堡海盜隊和芝加哥小熊隊比賽也差不多，兩名投手郭爾(Chad Kuhl)和韓崔克斯(Kyle Hendricks)都是只投了3局、63球，沒有大量失血的情況下被請下。

最好笑的就是今年才轉到聖地牙哥教士隊的史奈爾(Blake Snell)，他去年就是因為在季後賽投得正好、正爽卻被當時光芒教練凱許(Kevin Cash)因為過於慎重被提早換下，結果不但比賽由此急轉直下，他老兄也因此萌生去意，今年換個球隊重新出發。4月2日他遇到類似狀況，對戰響尾蛇隊，他先發投了4又2/3局、8次三振、無失分、只投了86球的狀況下，他又再次被換下，最後雖然教士隊贏球，但是勝投不是他，讓他欲哭無淚。

教士先發投手史奈爾在對響尾蛇之戰提早被換下，他的投球內容是4.2局8K無失分，這樣的表現在以前幾乎是一定會讓他投滿5局。 美聯社

美國的幾大職業球類運動這些年來已經逐漸將比賽型態改變，將比賽朝向重口味風格發展。籃球重攻輕守，美足重傳球輕跑陣，而棒球也是，重打擊輕投球。曾經有位退休大聯盟球員(忘記是誰了)曾說過，「如果要他送兒子學棒球，他一定要他學打擊野手，死也不當投球！」尤其在現今的美國職棒氛圍中，感覺上好的投手只是球賽的1/3重要，差一點的投手根本就是打擊餵球員。從這幾季先發投手被糟蹋使用、當開場假先發投手成趨勢看來，只能說先發投手的黃金時代已過……..。