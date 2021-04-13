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MLB／改變投球策略奏效！ 達比修有奪轉戰教士後首勝
儘管游擊新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）因傷缺陣，卻擋不住教士求勝慾望，今(13)日面對海盜推出達比修有先發登板，繳出7局6K被敲出3支安打失1分的優質表現，帶領教士以6比2戰勝海盜拿下4連勝，而達比修有則是收下本季以及來到教士後首場勝投。
前2次登板皆無關勝負的達比修有，今面對重建海盜表現沉穩，僅在第3局挨了伊凡斯（Phillip Evans）的二壘安打失1分，最終用95球投滿7局，送出6次三振1保送的成績，拿下本賽季首場勝投。
過往以七彩變化球拿下大量三振的達比修有，賽後透露本場比賽改變了投球策略，「目前對我來說，盡可能長時間留在比賽中，比起拿下勝投更加重要。大概在第4局前，我的計畫是讓打者擊出軟弱的球，但當我找回投球節奏時，我就會試圖奪下三振。」
而另一比賽大功臣則是梅爾斯（Wil Myers），本場比賽他繳出5支3外帶5分打點表現，包含打破平手僵局的超前2分彈，幫助教士以6比2擊敗海盜。而頂替塔提斯鎮守游擊的金河成，4打數繳出1安打，吞下1次三振，打擊率為1成85。
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