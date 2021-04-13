MLB／柯爾K功平隊史前3戰紀錄 好麻吉貢獻雙響砲力挺

今(13)日洋基面對藍鳥比賽，推出王牌柯爾(Gerrit Cole) 登板先發，揮別開幕戰遭逆轉遺憾，柯爾主投6局飆出8K，僅被敲3支安打失1分，而東岡凱爾（Kyle Higashioka）也用雙響砲力挺搭檔好投，終場洋基以3比1拿下勝利。

首局柯爾出現亂流，被敲出2支安打掉1分，而第2局一開始雖然被擊出安打加上保送，遭藍鳥打者攻佔一、二壘，但柯爾隨後回穩，以連續3次三振化解攻勢，此後便讓藍鳥打者12上12下，最終柯爾用98球完成6局任務，投出8次三振1保送失1分的表現成功復仇藍鳥，也順利拿下本季第二勝。

根據《Elias Sports》數據，柯爾本季投出29次三振，追平了1997年孔恩（David Cone）的紀錄，並列成為賽季前3場先發中最多三振的洋基投手。對於柯爾此戰表現，東岡凱爾也對好搭檔稱讚道，「每次他先發登板的時候，他會投入百分百的精神，所以無論如何，你都會看到他每晚都有最佳表現，這也讓我們捕手輕鬆許多。」

落後1分的洋基，在5局上展開反攻，新同學歐德（Rougned Odor）敲出安打後，下一棒的東岡擊出中外野方向逆轉2分砲，而8局上在敲出陽春砲打下保險分，帶領洋基拿下勝利，而本場比賽也是東岡生涯第3場有雙響砲以上的紀錄，而根據《Stats By STATS》數據，東岡成為大聯盟首位在生涯前12支全壘打中，就有3場繳出單場雙響砲以上的紀錄。

賽後洋基總教練布恩(Aaron Boone)表示，比起蹲捕功夫，東岡致勝一擊的能力也讓他印象深刻，「去年他就證明這一點，他在本壘後方貢獻良多，但顯然這場比賽我們需要更多分數，他也做到了。」