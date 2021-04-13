MLB／笑問「打到頭盔嗎？」 白襪教頭贏球說賺到

白襪今天以4：3擊敗印地安人隊，9局下的一壘方向滾地球，因印地安人一壘手張育成的傳球打到跑者頭盔，形成再見失誤，讓白襪帶走勝利，賽後就連白襪教頭拉魯沙（Tony La Russa）都說賺到，「運氣啦！」

白襪推出左投凱柯（Dallas Keuchel）先發，右打的張育成也獲得先發機會，此役擔任先發一壘手、第9棒，3打席有1安打、1保送，守備則出現本季第1次失誤，不巧就是一次再見失誤。

兩隊以3：3僵持，戰局在9局下出現戲劇化結局，白襪攻占一二壘有人、一人出局，威廉斯（Nick Williams）打向一壘，張育成接球後先傳二壘，尋求以雙殺守下這個半局，但傳球不偏不倚打中跑者頭盔而傳偏，讓白襪跑回再見分，張育成被記失誤。

拉魯沙賽後笑嘻嘻問起：「是打到頭盔嗎？」談到此役靠對手的再見失誤贏球，他表示，「這就是我們走運的時候。」白襪投手馬歇爾（Evan Marshall）則說：「我從來沒看過這種狀況。」