MLB／遭控接受賄絡放寬好球帶 魏斯特獲賠50萬美元

擁有許多爭議判決的大聯盟資深裁判魏斯特（Joe West），將在本賽季末結束45年的執法工作，但還沒正式退役，魏斯特就先獲得一筆豐厚退休金，由於前大都會捕手羅杜卡（Paul Lo Duca）曾上節目爆料，魏斯特曾接受賄絡而放寬好球帶，羅杜卡因此遭到誹謗罪起訴，日前法院正式判決魏斯特勝訴，羅杜卡將賠償50萬美元(約新台幣1400萬)。

羅杜卡在2019年上節目爆料，指控魏斯特曾在場上刻意放寬好球帶，更指出正是接受前明星終結者隊友華格納（Billy Wagner）的賄賂，「我們費城人的比賽戰況膠著，而這時華格納從牛棚走了出來。」，在場上擔任捕手的羅杜卡說，「因為當時是魏斯特擔任主審，我要求華格納將球盡量往中間丟，但他卻執意配在好球帶邊緣，我對他說：『你在開玩笑嗎？他不會撿那些邊邊角角的球，他討厭我』，不過華格納卻說，『不不不，魏斯特愛我』。」

「華格納顯得面露笑容，感覺完全不擔心，最後他也用10顆球，送給對方打者3K，但我相信9顆球裡面有8顆偏離好球帶3至4英吋，打者簡直快氣炸了。」

隨後華格納也向羅杜卡坦承，自己用了一些小手段，要求魏斯特來加大好球帶，「我知道魏斯特喜歡古董車，所以他每次來紐約，我會把1957年的雪佛蘭借他開，因此在我主投的比賽，他會刻意將好球帶放寬。」

羅杜卡曾在2006至07年為大都會效力，對於他的指控，魏斯特表示在那段時間內，從來沒有執法過華格納登板過的費城人與大都會賽事，魏斯特隨後也向紐約法院控告羅杜卡誹謗，日前判決出爐，由魏斯特獲得勝訴，並處以50萬美元的罰款，至於羅杜卡目前則尚未回應。