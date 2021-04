MLB／作弊事件後首度回太空人主場 辛區受訪吐露心聲

為老虎總教練辛區(A.J. Hinch)在作弊事件爆發遭開除後,今(13)日首度回到太空人主場美粒果球場(Minute Maid Park),這位前太空人教頭除了與昔日子弟兵相見歡外,主場也以大螢幕播放影片來致敬辛區,而接受訪問時,辛區也向媒體吐露心聲。

Photos of A.J. Hinch greeting Alex Bregman and Joe Espada during BP a few moments ago. pic.twitter.com/i0HsvqFBNS

What a beautiful moment, and a great welcome by #Astros fans at Minute Maid Park. Thank you for everything, @AJHinch. #ForTheH #ThankYouAJ pic.twitter.com/3ZTgXQD49i