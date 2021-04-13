MLB／作弊事件後首度回太空人主場 辛區受訪吐露心聲

為老虎總教練辛區（A.J. Hinch）在作弊事件爆發遭開除後，今(13)日首度回到太空人主場美粒果球場(Minute Maid Park)，這位前太空人教頭除了與昔日子弟兵相見歡外，主場也以大螢幕播放影片來致敬辛區，而接受訪問時，辛區也向媒體吐露心聲。

Photos of A.J. Hinch greeting Alex Bregman and Joe Espada during BP a few moments ago. pic.twitter.com/i0HsvqFBNS — Karen Warren (@karenwarrenHC) April 12, 2021

What a beautiful moment, and a great welcome by #Astros fans at Minute Maid Park. Thank you for everything, @AJHinch. #ForTheH #ThankYouAJ pic.twitter.com/3ZTgXQD49i — Ben DuBose (@BenDuBose) April 13, 2021

辛區在2015年接掌太空人兵符，5個賽季中取得481勝329負的戰績，帶領太空人4度打進季後賽，2017年更是迎來隊史首座世界大賽冠軍，從百敗級球隊到聯盟勁旅，這看似勵志的傳奇故事，都隨著作弊事件的爆發而成為泡影。

儘管辛區不是作弊計畫的主導人物，但經由聯盟調查發現，身為總教練的他深知此事，卻沒有因此阻止旗下子弟兵，聯盟也處以辛區禁賽1年的處分，太空人老闆克蘭（Jim Crane）隨後也將辛區開除。

賽前辛區接受媒體訪問，坦言當年球隊確實犯下過錯，為這項百年競技蒙上陰影，「我不僅會繼續向太空人球迷道歉，也會對所有棒球迷致上歉意，並重申這是不對的事。而這件事將會伴我度過剩餘的職業生涯，我必須為此承擔，畢竟這是我故事中的一部份。」