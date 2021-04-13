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MLB／失誤改判為三壘安 資深記錄員笑稱：聯盟愛大谷
大谷翔平本月初面對白襪，首打席擊出一壘方向強勁滾地球，大谷也因此一溜煙上到三壘，但當下卻被判定為一壘手阿布瑞尤(Jose Abreu)的失誤，但隨後大聯盟還給這位二刀流強打公道，將失誤改記為三壘安打，而該場比賽紀錄員曼森(Ed Manson)也透露改判的幕後情況。
根據日媒《full-count》報導，在大聯盟從事紀錄工作長達42年的曼森，在該場比賽負責紀錄工作，談到當下自己做出的判定，曼森表示，「我當時認為這是一壘手的失誤，因為球已經通過手套前端。」
This was ruled an error. It also left Shohei Ohtani's bat at 108 mph. pic.twitter.com/TGQJKJ7dCW— Jack Harris (@Jack_A_Harris) April 3, 2021
雖然該場比賽大谷在第5打席敲出本季首轟，但賽後天使總教練麥登(Joe Maddon)仍替大谷叫屈，「第一個打席絕對是三壘安打，我必須去抗議。」，而比賽結束後3天，聯盟與曼森取得聯繫，而他也笑著回答，「聯盟來連絡我並更正了紀錄，我非常肯定他們很喜歡大谷，事實上，我也是大谷的忠實粉絲。」
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