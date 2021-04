MLB／失誤改判為三壘安 資深記錄員笑稱：聯盟愛大谷

大谷翔平本月初面對白襪,首打席擊出一壘方向強勁滾地球,大谷也因此一溜煙上到三壘,但當下卻被判定為一壘手阿布瑞尤(Jose Abreu)的失誤,但隨後大聯盟還給這位二刀流強打公道,將失誤改記為三壘安打,而該場比賽紀錄員曼森(Ed Manson)也透露改判的幕後情況。

根據日媒《full-count》報導,在大聯盟從事紀錄工作長達42年的曼森,在該場比賽負責紀錄工作,談到當下自己做出的判定,曼森表示,「我當時認為這是一壘手的失誤,因為球已經通過手套前端。」

This was ruled an error. It also left Shohei Ohtani's bat at 108 mph. pic.twitter.com/TGQJKJ7dCW