MLB／要把球打爆啦！ 大谷猛打賞、擊球初速再創紀錄

日籍二刀流球星大谷翔平再有突出表現，今(13)擔綱先發2棒DH繳出本季首次單場猛打賞，進帳3分打點，更是敲出擊球初速達到119英哩(約191.5公里)的二壘安打，再次刷新本季大聯盟紀錄。

大谷在第4打席相中皇家投手巴羅（Scott Barlow）的95英哩伸卡球，擊出帶有2分打點的二壘安打，幫助天使取得6比3領先，根據「Statcast」顯示，大谷這支二壘安打擊球初速高達119英哩，不但刷新個人生涯紀錄，也創下本季打者中最快擊球初速。

而自從2015年「Statcast」問世以來，大谷翔平成為大聯盟第5位擊球初速能超過119英哩的選手，加入了史丹頓（Giancarlo Stanton）、賈吉(Aaron Judge)、桑契斯(Gary Sanchez)及克魯茲(Nelson Cruz)等人的行列，而「Statcast」有史以來擊球初速最快的紀錄，是由「怪力男」史丹頓在2017年面對勇士弗瑞德（Max Fried）擊出的一壘安打，擊球初速高達122.2英哩(約196.6公里)。

大谷今日共擊出1支一壘安打及2支二壘安打，繳出單場3安的猛打賞演出，也刷新了今年第2轟高達115.2英里擊球初速的紀錄，本季大谷出賽10場，通算打擊率為3成33、上壘率3成66、長打率7成44。