MLB／肯定張育成不怕傳二壘 但法蘭柯納要找他聊聊

印地安人今天以3：4不敵白襪隊，9局下在一壘手張育成的傳球打中跑者頭盔後，形成再見失誤，總教練法蘭柯納（Terry Francona）賽後第一題就被問到張育成，法蘭柯納坦言當下更寧願他選擇抓下一壘的出局數，但他仍肯定張育成不畏懼傳二壘。

張育成在小聯盟時期不曾守過一壘，升上大聯盟後也以鎮守三壘、游擊居多，他在春訓火燙的打擊手感，讓教練團決心幫他找出守備位置，除了擔任工具人外，也設定為面對先發左投時的一壘手的優先選項。

印地安人與白襪今天展開4連戰，白襪推出左投凱柯（Dallas Keuchel）先發，也因此由右打的張育成擔任先發一壘手、第9棒。

張育成此役2打數敲出1支安打，第6局的保送，最終為印地安人跑回追平分，但對戰局帶來更直接影響的是守備。

9局下、兩隊3：3，白襪攻占一二壘有人、一人出局，威廉斯（Nick Williams）打向一壘，張育成接球後傳二壘，傳球不偏不倚打中跑者頭盔而傳偏，讓白襪跑回再見分，張育成被記失誤。

法蘭柯納坦承，他當下更希望張育成穩穩抓下一壘的出局數，印地安人仍有機會從失分危機脫困，但他仍從這個失誤中看到正面訊息，「我很開心他不畏懼傳二壘，但這次經驗也給我們機會明天找他聊聊，告訴他這可能不是正確的時機。」