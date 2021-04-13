MLB／上山後表現更慘 洛磯仍在諾瓦身上賭一把

根據大聯盟記者穆雷(Robert Murray)報導，現年34歲的老將投手諾瓦（Ivan Nova）將以一紙小聯盟約加盟洛磯，尋求重返大聯盟的機會，本季諾瓦獲費城人春訓邀請，但出賽5場繳出防禦率7.30，送出6次三振及9次保送，無緣進入費城人先發輪值。

在洋基出道的諾瓦，雖然生涯第2年就以單季16勝坐穩先發輪值，也被外界視為條紋軍未來王牌接班人，但綜觀生涯成績僅算得上是工作馬，職業生涯防禦率為4.38，雖然諾瓦主戰武器為伸卡球，不過卻飽受控球不佳及被長打率過高之苦，生涯保送率(BB/9)2.46、被全壘打率(HR/9)1.24皆為不及格成績，而身為滾地球型投手的他，奪三振率(K/9)也僅有6.43。

去年諾瓦以1年約加盟老虎，但僅出賽4場就受到肌腱炎影響而提前結束賽季，留下1勝1負、防禦率8.53的成績，而值得一提的是，諾瓦在洛磯主場Coors Field表現慘烈，打者面對他能繳出破表1.127OPS值，洛磯的補強操作也令人匪夷所思。