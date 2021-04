MLB／真的有人比狄葛隆慘 前紅雀王牌好投奪勝機率更悲情

大都會狄葛隆(Jacob deGrom)日前對陣馬林魚的比賽,繳出8局14K僅失1分的超優質內容,無奈隊友打線全面熄火,讓狄葛隆吞下本季首敗,堪稱最悲情王牌,不過大聯盟官網作家皮特耶羅(Mike Petriello)卻透過推特表示,其實還有人比狄葛隆更慘。

皮特耶羅在推特上表示,大聯盟史上有333名投手,曾經繳出100場比賽評分( Game Score)超過60分的表現,而只有1人沒奪下勝投的機率比狄葛隆還高,而那人就是前紅雀王牌迪里昂(Jose DeLeon)

So, Jacob deGrom really is that unlucky.



333 pitchers ever have had at least 100 games with a Game Score of 60+. Only one guy (one! of 332 others!) ever had more of those games end up being losses or no-decisions. pic.twitter.com/YYl1Tbq2GV