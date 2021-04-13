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MLB／真的有人比狄葛隆慘 前紅雀王牌好投奪勝機率更悲情

聯合新聞網 / 綜合報導
大都會狄葛隆（Jacob deGrom）日前對陣馬林魚的比賽，繳出8局14K僅失1分的超優質內容，但一如往常悲情吞敗，但官網作家指出歷史上其實還有人比他更慘。 美聯社。
大都會狄葛隆（Jacob deGrom）日前對陣馬林魚的比賽，繳出8局14K僅失1分的超優質內容，但一如往常悲情吞敗，但官網作家指出歷史上其實還有人比他更慘。 美聯社。

大都會狄葛隆（Jacob deGrom）日前對陣馬林魚的比賽，繳出8局14K僅失1分的超優質內容，無奈隊友打線全面熄火，讓狄葛隆吞下本季首敗，堪稱最悲情王牌，不過大聯盟官網作家皮特耶羅（Mike Petriello）卻透過推特表示，其實還有人比狄葛隆更慘。

皮特耶羅在推特上表示，大聯盟史上有333名投手，曾經繳出100場比賽評分（ Game Score）超過60分的表現，而只有1人沒奪下勝投的機率比狄葛隆還高，而那人就是前紅雀王牌迪里昂(Jose DeLeon)

比賽評分（Game Score）主要用來評斷先發投手出賽的表現，通常60分為合格先發內容，80分以上是頂級先發表現，而日前狄葛隆出陣馬林魚的比賽評分為82分，不過這並不是最慘，迪里昂在1989年8月31日面對紅人比賽，繳出主投11局8K無失分的成績，比賽評分是破表的103分，但最終卻無關勝負，而所屬的紅雀在延長賽13局中遭2比0擊敗。

而迪里昂生涯拿下超過60的比賽評分，卻沒有拿下勝投的機率高達5成，成為大聯盟歷史上最悲情投手，第2位正是狄葛隆，另外近代球迷所熟知的坎恩(Matt Cain)、哈朗（Aaron Harang）、德黑蘭（Julio Teheran）及甘迺迪（Ian Kennedy）皆在這悲情榜中參上一腳。

里昂 德黑蘭 甘迺迪

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