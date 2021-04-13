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評／太魯閣號事故：網路和報導如何「獵巫與造神」？

MLB／明尼蘇達再傳黑人遭槍殺 洋基球員悲痛退出比賽

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基外野手希克斯因黑人萊特遭到警方誤殺而大受打擊，退出今日比賽。 美聯社
洋基外野手希克斯因黑人萊特遭到警方誤殺而大受打擊，退出今日比賽。 美聯社

昨(12)日美國明尼蘇達州傳出1名黑人遭到警方誤殺身亡事件，引發民眾群起抗議，當地的3大職業球隊雙城(MLB)、灰狼(NBA)及荒野(NHL)皆決定將今日在主場的比賽延期，而此事也讓洋基外野手希克斯（Aaron Hicks）心情大受打擊，選擇退出今天與藍鳥的比賽。

20歲的黑人男子萊特（Daunte Wright）因違反交通規則，遭警方攔查後卻被誤認為通緝犯，萊特試圖逃逸卻遭1名員警開槍而中彈身亡，由於先前佛洛伊德（George Floyd）事件事發地正是明尼蘇達州，引發全美民眾示威浪潮，隨後明尼蘇達政府也決定在事發當天晚上7點後實施宵禁，而當地的3大職業隊伍雙城、灰狼及荒野皆決定將今日在主場的比賽延期。

大聯盟生涯始於雙城的洋基外野手希克斯，也因萊特遭到警方誤殺而大受打擊，洋基總教練布恩(Aaron Boone)隨後也向媒體證實，決定將希克斯移出今日先發名單，「他的心情非常複雜，我認為將他擺在板凳是明智選擇，他已經很難投入在比賽中。我現在所能做的就是支持他的決定，並讓他知道我們與他同在。」

希克斯原定在今日比賽中擔綱6棒中外野手，隨後由陶克曼（Mike Tauchman）取代先發，而布恩也透露，洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）也在賽前考慮退出比賽，但最終仍選擇上場。

宵禁 通緝 佛洛伊德

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