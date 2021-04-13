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MLB／大谷翔平已進牛棚 下一場先發教頭還沒開綠燈

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷因手指水泡問題跳過先發，雖然已開始牛棚練投，但何時上場教頭還沒開綠燈。 路透社
大谷因手指水泡問題跳過先發，雖然已開始牛棚練投，但何時上場教頭還沒開綠燈。 路透社

天使隊「二刀流」大谷翔平本周因為水泡跳過一次先發，他在今天進行10球輕牛棚，何時可以重返投手丘？總教練麥登（Joe Madoon）說急不得。

大谷翔平在熱身賽就曾因水泡影響投球表現，這回又遇右手中指水泡，教練團先啟動「保護機制」，安排他跳過1次先發，好消息是今天牛棚練投時，手指上已經不見繃帶。

大谷翔平前一次投球出賽已是4月5日，先發4.2局、失3分（責失1分），因在本壘攻防戰被剷倒而退場，何時可以再以投手身分出賽？麥登不掛保證。

麥登表示，大谷翔平至少還需進行一次牛棚，投球強度提升，才有可能準備下一次先發，4月17到19日出戰雙城隊的系列賽，不太可能看到大谷翔平先發登板。

麥登坦言，面對大谷翔平的狀況，他們採取高度謹慎的態度，但目前進展都很順利，「我們希望謹慎一點，我們不想貿然就從0到60，然後讓他的狀況再次惡化。」

大谷翔平的水泡不影響他在打擊區上的出賽，這段時間正常擔任指定打擊出賽，今天天使出戰皇家之戰，他也扛第2棒、DH上陣。

大谷翔平 牛棚 天使

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