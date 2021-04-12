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MLB／澤村拓一後援無失分 奪大聯盟生涯第一個中繼點
旅美日籍投手澤村拓一今日（12日）在紅襪客場出戰金鶯系列戰登場，合計1.1局投出1次保送無失分，沒有被敲任何安打，是此役登板的紅襪輪值中唯一無失分的投手，成功獲得生涯第一個大聯盟中繼點。
【 #レッドソックス 】#澤村拓一 1回1/3を0失点🔥— MLB Japan (@MLBJapan) April 12, 2021
メジャー1個目のホールドを記録しました👏#日本人選手情報 pic.twitter.com/BD3otRhapl
澤村拓一在7局下兩出局，紅襪領先3分時登板，他只花了2顆球就讓金鶯打者史都華（DJ Stewart）出局，下局續投，雖然保送了捕手塞維里諾（Pedro Severino），卻也快速製造了三個飛球出局，合計主投1.1局無失分，四縫線速球飆出最速97.2英里，甚至快速指叉球也能投到94.5英里，讓打者只能勉強撈出不營養的飛球。
此役雙方先發投手都無法有效壓制打者，形成一場打擊大戰，而澤村無失分的內容更顯得珍貴，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）也在賽後稱讚子弟兵：「他表現得很好，這正是我們要的。」
回顧澤村拓一的過去，2020曾被讀賣巨人以「復活機率0」拋棄的他，同年在羅德隊找回身手，於22次後援登板中投出防禦率1.71的優質內容，甚至在休賽季收到了大聯盟合約，可以說是狠狠打臉了當初沒有眼光的巨人球團。
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