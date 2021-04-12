MLB／響尾蛇洛卡斯特羅生涯28次盜壘不曾失敗 衝破聯盟紀錄

響尾蛇隊洛卡斯特羅（Tim Locastro）的飛毛腿早已不是不能說的秘密，他過去兩季的衝刺速度（Sprint Speed）都排全聯盟第一，在昨日（11日）與紅人隊的比賽中他再度發動盜壘，這是他生涯連續28次盜壘成功，並且未曾失敗，同時也打破了大聯盟歷史紀錄。

28歲的洛卡斯特羅生涯打擊成績稱不上亮眼，但他靠著快腿與極佳的判斷力閱讀比賽，總能在關鍵時刻成功替球隊站上得點圈，就連總教練羅夫洛（Torey Lovullo）也稱讚：「他在電玩裡的跑速是99。」

洛卡斯特羅昨役在對陣紅人的比賽中跑出本季第二次盜壘，這也是他生涯連續第28次盜壘成功，神奇的是他從未失敗，打破大聯盟名人堂球星瑞恩斯（Tim Raines）在1979-1981年創下的連續27次盜壘成功。

洛卡斯特羅的紀錄並非巧合，在2013年被藍鳥隊選進時，他的第一位跑壘教練不是別人，正是名人堂球星瑞恩斯。

也正因為打破了記錄，美國棒球名人堂在賽後向洛卡斯特羅要了他當晚腳上的釘鞋，大聯盟資歷僅5年的他也受寵若驚：「把我的釘鞋放在古柏鎮，這太不可思議了。」