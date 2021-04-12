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MLB／大谷翔平敲三壘安打秀快腿 球評驚：跑速接近聯盟頂尖
旅美日籍好手大谷翔平，昨（11）日以「打者翔平」身分先發第二棒，首打席就敲出三壘安打，也展現其驚人的跑速，記者艾德勒（David Alder）更是發文指出：「大谷翔平的速度非常接近大聯盟頂尖跑者。」
Shohei Ohtani: 29.2 feet per second sprint speed on his triple. A lot closer to the elite 30+ ft/sec range than the 27 ft/sec MLB average.— David Adler (@_dadler) April 11, 2021
艾德勒寫道：「大谷翔平跑到三壘的時速為每秒29.2英尺，距離頂尖跑者的每秒30英尺相差無幾，甚至比大聯盟平均的每秒27英尺要快上許多。」
大谷翔平本來就以能投又能打的「二刀流」聞名，現在又傳出他的跑壘速度接近聯盟頂尖，事實上，本季至今他已經跑出全隊最多的2次盜壘，要說沒被外界發掘，不如說他在投、打兩項專才展現出太高的天賦，讓人忽略了他同時擁有雙飛毛腿的事實。
儘管開季一度因本壘衝撞休養，大谷翔平至今的打擊成績仍居高不下，目前敲出3支全壘打與8分打點，打擊三圍.294/ .333/ .706。
We're underway in Dunedin ... and Shohei Ohtani already has a triple pic.twitter.com/7wSJNqBO3v— Jack Harris (@Jack_A_Harris) April 11, 2021
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