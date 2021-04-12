MLB／「拳王」歐德延長賽建功 洋基躲過被光芒橫掃

今（12）日光芒主場迎戰洋基的賽事中，靠著新同學「拳王」歐德（Rougned Odor）在延長賽的關鍵超前安打與烏謝拉（Gio Urshela）的猛打賞，助洋基在延長賽以8：4擊敗光芒，避免系列戰的橫掃。

歐德此役先發二壘，雖然前四個打席皆無功而返，但在延長賽兩出局，一三壘有人的關鍵時刻，他揮出一支超前比數的安打建功，緊接著的捕手桑契斯（Gary Sanchez）與烏謝拉都敲安，單局分差拉大至4分，最後也收下勝利。

賽後洋基主砲賈吉（Aaron Judge）表示：「這是個艱難的系列戰，我們無法像之前一樣敲出長打，幸好有烏謝拉領銜，至少我們在最後有扳回一城。」

系列戰後，洋基與同分區的光芒、金鶯、藍鳥四隊都以4勝5敗並列美東第二，落後本應重建的紅襪（6勝3敗）。