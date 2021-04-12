MLB／紅襪馬丁尼茲生涯第3度3響砲 連8戰敲長打平紀錄

波士頓紅襪隊主砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）今（12）日再度展現他傲人的長打能力，敲出單場三響砲，助球隊以14：9戰勝金鶯，此外開季連8場比賽敲出二壘安打以上長打，也追平1944年由洛磯隊比謝特（Dante Bichette）創下的紀錄。

此役由金鶯主場迎戰紅襪的賽事中，雙方投手都未能有效壓制打者，形成打擊大戰，其中狀況火燙的馬丁尼茲繳出單場6支4，且除了三支陽春砲，另外的一壘安打也帶有打點，開季至今打擊率是誇張的.472，似乎已走出去年縮水賽季的低潮。

其中也並非只有馬丁尼茲一枝獨秀，大物狄佛斯（Rafael Devers）敲出雙響炮，佛度戈（Alex Verdugo）也有一轟貢獻，紅襪單場合計敲出6發全壘打。

被問到追平紀錄，馬丁尼茲本人表示沒有在意太多：「我如果有意識到追平紀錄，那自己就會想太多，所以我試著不去想，專注在每一個小細節。」

除了上述記錄，此役也是馬丁尼茲生涯第三度演出單場三響砲，第一次是在2015年老虎隊時期，再來則是2017年轉隊至響尾蛇時達成，當時還敲出可怕的四響砲，而3次三響砲以上的成績都以不同球隊身分出賽，成為史上第5人。