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MLB／十字韌帶撕裂…天使休息室領袖佛勒 合約年整季報銷
洛杉磯天使外野手佛勒（Dexter Fowler）日前在與藍鳥的比賽中因跑壘不慎而傷退，今（12）日檢驗結果出爐，結果是十字韌帶撕裂，預計治療與休養的時間為6-9個月，這也同時宣告他的2021賽季報銷。
佛勒的報銷無疑對天使與他本人都是一記重傷害，今年休賽季球隊以現金或日後指定球員從紅雀交易來佛勒，定位為外野工具人的他至今只出賽了7場比賽21個打席。雖然照往年成績，可能無法為進攻帶來太大幫助，但35歲的他是稱職的休息室領袖，今年賽季也是他的合約年，意即能否掙得生涯最後一份大約的關鍵時期。
雖然在現今進階數據當道的年代，某些看不到的數據已經漸漸被遺忘，休息室化學效應就是其一，但有趣的是，有佛勒加入的球隊總能取得五成以上數據。身為2016年芝加哥小熊冠軍隊的成員之一，他似乎也把贏球風氣帶進了現在的天使，本季至今6勝2敗是近十年來最佳的開季戰績。
看到子弟兵確定整季報銷，主帥梅登（Joe Maddon）也難過表示：「太糟了，他才剛要進入狀況，佛勒是團隊的黏著劑，我們在休息室的話題總是圍繞著他，我會想念他的。」
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