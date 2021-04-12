MLB／挨觸身球又被罰款 康崔拉斯不滿：打者身處弱勢

日前小熊隊當家捕手康崔拉斯（Willson Contreras）連兩戰被同區世仇釀酒人觸身球伺候，再也無法忍氣吞聲的他舉著球棒想和投手理論，一度讓清空板凳，卻也因此受聯盟罰款。他在今天受訪時喊冤：「請為我們球員著想，我們打者身處弱勢。」

在上季60場的縮水賽季中，康崔拉斯就挨了14次觸身球，為全聯盟之冠，在6、7連兩日釀酒人對陣小熊的比賽中，康崔拉斯就挨了兩次，當下他氣得將球棒指向投手巴克斯柏格（ Brad Boxberger），並用右手比出「2」，似乎想告訴對方：「這已經是第二次了。」也引發了本季第二次的板凳清空。

據《NBC》報導，聯盟依違反防疫協議向康崔拉斯開罰，金額為7500美元，今天他在受訪時表示不滿，「我是在捍衛自身安全，如果他打到我的頭，可不是鬧著玩的，這可能會葬送職業生涯，甚至一條生命。」

康崔拉斯也呼籲聯盟不要只用官員的角度來思考，並希望他們能替球員設身處地著想，甚至應該更加體恤站上打擊區的打者：「我們處在弱勢，隨時都有可能被觸身球打到。」