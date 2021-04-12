MLB／未來名人堂對決！薛則、克蕭 現代神獸背後的歷史數據

今（12）日在道奇主場上演塞揚對決，由克蕭（Clayton Kershaw）主場迎戰國民隊薛則（Max Scherzer），各擁三座塞揚獎加身的兩人是聯盟近10年來最具代表性的投手，而本場賽事由克蕭6局無失分險勝薛則的6局失1分，最終道奇3：0擊敗國民，並取得本季系列戰的第一次橫掃。

歷史上能榮膺三屆塞揚的僅有10人，薛則與克蕭合計6座塞揚、3場無安打比賽、入選15次明星賽、351勝與5329次三振，兩人幾乎已經拿到進入名人堂的門票。

而這三連戰也是近2年世界大賽冠軍隊的對決，兩人的表現也沒讓人失望，薛則在6局的投球中只被敲3支安打和1次保送，並送出5次三振，僅在第二局與麥金斯崔（Zach McKinstry）鏖戰8球後被敲出二壘安打失1分，克蕭則是投出6局挨5安無失分與6次三振的表現，順利帶領道奇隊以3：0完封國民。

國民隊王牌薛則。 美聯社

除了第五局，克蕭每局都讓對手敲安上壘，但他善用拿手的變化球，光滑球就製造了8次揮空，這也讓他局局都能安全下莊，看起來他已經甩開開幕戰的低潮，在面對運動家與國民的兩場先發中，合計13局只失1分，送出14次三振且沒有保送。

雖然沒能拿下勝利，但薛則生涯的三振數來到2798，距離上古神獸塞揚（Cy Young）的2803次僅差5次，甚至距離3000K也僅剩202次之差，或許今年球季便有機會見證歷史。

國民方面則沒那麼好受了，開幕戰戲劇性以再見安打取勝後，已經吞下5連敗，唯一值得安慰的是他們開季至今面對2支球隊分別是勇士與道奇——去年賽季國聯表現最好的兩支球隊，在接下來的賽事中還是有機會力挽狂瀾。