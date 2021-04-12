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MLB／6座塞揚的對決 克蕭技壓薛則謙稱「幸運」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
塞揚強投對決，克蕭以6局無失分，只被敲出5安打、送出6次三振勝出。 路透社
塞揚強投對決，克蕭以6局無失分，只被敲出5安打、送出6次三振勝出。 路透社

道奇國民的3連戰最終戰，上演克蕭（Clayton Kershaw）與薛則（Max Scherzer）合計6座塞揚獎的交鋒，兩人都繳出6局優質先發，克蕭獲得剛剛好的火力支援，道奇以3：0完封國民、3連戰橫掃對手，克蕭收穫本季第2勝謙稱幸運。

克蕭、薛則合計共擁6座塞揚獎、351勝、5329次三振，這是兩人第三次在例行賽同場先發，這回合的過招由克蕭成為贏家。

克蕭先發6局、無失分，只被敲出5安打、送出6次三振；薛則的表現也很精彩，先發6局、失1分，他只被敲出3安打，唯一失分出現在第2局，麥金斯崔（Zach McKinstry）敲出二壘打、帶1分打點。

國民未為薛則帶來火力援護，而麥金斯崔第7局面對後援投手雷尼（Tanner Rainey）敲出兩分砲，為比賽定調，薛則吞下本季首敗，克蕭則是拿到第2勝。

克蕭贏球仍然盛讚對手，「Max在華盛頓所繳出的成績，毫無疑問擁有一段不可思議的旅程，我對他有數不盡的敬意。」

克蕭表示，他試著平常心去對決，在記分板上持續放上「0」，隊友先幫他得到分數後，「我試著竭盡所能表現，因為我知道Max可能不會再多掉任何分數了，我們很幸運今天贏下了比賽。」

國民透納（Trea Turner）也大讚克蕭的表現，「他可以那麼長一段時間表現出色，絕對不是偶然，而是有很多原因，當他站在場上，我們只能想辦法對抗，我們也確實試著把球打進場、不被三振、做好所有事情，但他真的投得很棒。」

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