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MLB／超暖！男孩送球給敵隊球迷 弗里曼補他加倍簽名球
勇士隊主砲弗里曼（Freddie Freeman）昨天開轟一幕，意外誕生一支在網上爆紅的影片，一名接到全壘打球的費城人迷小男孩約書亞．史考特（Joshua Scott），大方將球給了穿著弗里曼T恤的另一位男孩，而今天約書亞收到了來自弗里曼送上的大禮。
勇士昨天以5：4擊敗費城人隊之戰，弗里曼首局就開轟，當時與父親一起坐在中右外野看台的約書亞，一開始並未接到這球，費了千辛萬苦才把球拿到手，但下一幕更令所有人意外。
全身穿戴費城人隊行頭的約書亞，走向一名穿著弗里曼T恤的男孩，將球給了他，主播稱讚「這真的太棒！」媒體也大讚是MVP般的舉止。
今天溫馨故事再有後續發展，兩隊今天進行系列賽最終戰，這對父子檔正在看台上觀看賽前練習，弗里曼走向兩人，今天約書亞身上穿的是哈波（Bryce Harper）的球衣。
弗里曼向約書亞遞上一顆簽名球，他表示，「我知道你是費城人球迷，我看了你的影片，我知道你錯過了那記全壘打球，但我會給你我與哈波的簽名球，這球你不可以不用接了。」
回到場內練球前，弗里曼不忘試圖「圈粉」父子倆，「你們可以在內心裡偷偷支持我，我今天會努力看能不能再為你打一支全壘打。」
Freddie Freeman hit a home run for the Brave’s and a father and son in Phillies gear retrieved it.— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) April 10, 2021
Then the son turned right around around and gave the ball to a young Brave’s fan.
Sports. Humanity...pic.twitter.com/moRCHPkNmn
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