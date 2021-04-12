快訊

「百年不曾見底」名剎赤山龍湖巖湖泊 今意外首次乾涸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／張育成合力再見雙殺 印地安人橫掃老虎美中登頂

中央社 / 紐約11日專電
張育成8局代打未建功，9局上鎮守一壘與隊友合力完成再見雙殺。 美聯社
張育成8局代打未建功，9局上鎮守一壘與隊友合力完成再見雙殺。 美聯社

美國職棒大聯盟克里夫蘭印地安人隊關鍵時刻打擊發揮，今天5比2擊敗底特律老虎隊，3連戰橫掃。效力印地安人的張育成替補上陣，1打數遭三振，鎮守一壘合力完成再見雙殺。

此役戰況膠著，8局下，3比2領先的印地安人無人出局攻占二、三壘。強棒雷耶斯（Franmil Reyes）把握機會，擊出穿越一、二壘間防線的強勁滾地安打，加上對手暴傳失誤，印地安人一口氣添得2分。老虎隨後換上左投蘇鐸（Gregory Soto）企圖止血。

印地安人後兩棒分別獲四壞保送、三振出局，教練團此時換下左打的先發一壘手包爾斯（Jake Bauers），將得點圈有人打擊機會交給張育成。

張育成陷入2好0壞球數絕對落後，隨後發揮選球眼，放掉兩顆偏低滑球。蘇鐸隨後暴投，印地安人跑者進占二、三壘，但張育成最後在滿球數情況下被一顆偏低滑球吊中，揮空遭三振，未能替球隊多添保險分。

印地安人9局上派出火球男克拉塞（Emmanuel Clase）關門，老虎打者馬薩拉（Nomar Mazara）在一人出局，一、二壘有人時擊出內野滾地球，張育成和二壘手耶南德茲（Cesar Hernandez）、游擊手西門內斯（Andres Gimenez）合力完成雙殺，結束比賽。

印地安人主場橫掃老虎，拉出4連勝，開季戰績5勝3敗，在明尼蘇達雙城今天吞敗後躍居美國聯盟中區榜首。

對老虎3連戰中，張育成出賽2場，4打數敲出一支二壘安打，得2分，遭三振2次，獲1次四壞保送。

25歲的張育成以鎮守游擊起家，本季改練一壘，開季以來守備表現穩健，打擊率2成14，與張育成輪流上陣的包爾斯則不到1成。

印地安人23歲左投艾倫（Logan Allen）此役先發5局，送出5次三振，被敲2支安打，失一分。在4任後援投手守成下，艾倫2019年7月底隨包爾（Trevor Bauer）交易案加盟印地安人以來首勝入袋。

影／張育成與隊友合演再見雙殺

印地安人 張育成 老虎

延伸閱讀

MLB／印地安人火力爆發 張育成敲二壘打跑回2分

MLB／做台灣的唯一 張育成首建功竟逆轉勝

MLB／「Thank Yu.」張育成關鍵打點受欽點：具感染力的一擊

MLB／張育成打下球隊首勝 印地安人官網點名感謝

相關新聞

MLB／大谷翔平敲三壘安打秀快腿 球評驚：跑速接近聯盟頂尖

旅美日籍好手大谷翔平，昨（11）日以「打者翔平」身分先發第二棒，首打席就敲出三壘安打，也展現其驚人的跑速，記者艾德勒（David Alder）更是發文指出：「大谷翔平的速度非常接近大聯盟頂尖跑者。」

MLB／「拳王」歐德延長賽建功 洋基躲過被光芒橫掃

今（12）日光芒主場迎戰洋基的賽事中，靠著新同學「拳王」歐德（Rougned Odor）在延長賽的關鍵超前安打與烏謝拉（Gio Urshela）的猛打賞，助洋基在延長賽以8：4擊敗光芒，避免系列戰的橫

MLB／紅襪馬丁尼茲生涯第3度3響砲 連8戰敲長打平紀錄

波士頓紅襪隊主砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）今（12）日再度展現他傲人的長打能力，敲出單場三響砲，助球隊以14：9戰勝金鶯，此外開季連8場比賽敲出二壘安打以上長打，也追平1944年由洛磯隊比

MLB／十字韌帶撕裂…天使休息室領袖佛勒 合約年整季報銷

洛杉磯天使外野手佛勒（Dexter Fowler）日前在與藍鳥的比賽中因跑壘不慎而傷退，今（12）日檢驗結果出爐，結果是十字韌帶撕裂，預計治療與休養的時間為6-9個月，這也同時宣告他的2021賽季報銷

MLB／響尾蛇洛卡斯特羅生涯28次盜壘不曾失敗 衝破聯盟紀錄

響尾蛇隊洛卡斯特羅（Tim Locastro）的飛毛腿早已不是不能說的秘密，他過去兩季的衝刺速度（Sprint Speed）都排全聯盟第一，在昨日（11日）與紅人隊的比賽中他再度發動盜壘，這是他生涯連

MLB／今日戰績表 克蕭6局無失分道奇完封國民

MLB今日戰績表 紅襪 14：9 金鶯 小熊 1：7 海盜 天使 (延期) 藍鳥 老虎 2：5 印地安人 馬林魚 (因雨延賽) 大都會 洋基 8：4 光芒 皇家 4：3(10局) 白襪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。