巨砲賈吉越打越玻璃 洋基中興選錯基石？

洋基重砲手「法官」賈吉（Aaron Judge）又受傷了——咦，我為什麼要說「又」呢？因為自從賈吉在2016年升上大聯盟後，短短不到六年時間裡已經五度登上傷兵名單。儘管這次賈吉僅只是側腹稍感不適，休息個兩三天錯過兩場比賽後，昨天就又回到場上。但別忘了，過去每每初看並不嚴重的小傷最後幾乎無一例外都讓賈吉長時間無法上場。而且這次舊傷復發的部位正是前年季初賈吉在打擊時拉傷的左腹斜肌，當年他曾因此在傷兵名單上足足待了兩個月，對於這次的傷勢洋基自不敢等閒視之。

自從在2017年轟出破新人單季紀錄的52發全壘打（兩年後被同城的大都會一壘手阿隆索（Pete Alonso）打破）後，賈吉就被視為洋基新一代的建隊基石，全隊上下及球迷無不對他寄予厚望，希望他能成為如今球衣背號已高掛球場，去年剛入選名人堂的末代隊長基特（Derek Jeter）接班人，帶領洋基重返90年代王朝的榮光。然而事與願違，自隔年起賈吉就開始因為大大小小各種不同的傷勢纏身不斷缺賽。其中最嚴重的除了上述的腹肌拉傷外，2018年他也曾因為右手腕被觸身球砸中整整休養了一個半月。去年對賈吉來說更是充滿災難的一年。由於前一季撲球撞傷的肩膀傷勢復發，整個春訓賈吉都在打打停停中度過。到頭來洋基才發現賈吉弄傷的還不只是肩膀——其實他的肋骨也骨折甚至可能需要動刀。正巧發生疫情讓賈吉得以充分休養不必趕鴨子上架。但當七月中恢復夏訓時，賈吉又出現頸部僵硬的情形。儘管最終順利趕上開季，但不到一個月後賈吉的右小腿又受傷了…話說還有哪個身體部位是他沒弄傷過的嗎？

讓賈吉守外野可能也是危險的事，他那如玻璃般的身體不知道哪時又要受傷了。 美聯社

大小傷不斷導致賈吉過去三年缺賽多達142場，有將近三分之一的比賽不得不高掛免戰牌。當他上場時，洋基是無堅不摧的勁旅——賈吉先發的比賽洋基勝率高達64%，反之當他缺賽時下降到58%。事實擺在眼前，「如果」賈吉能夠長保健康——套句美國人常說的：「那是個很大的如果」（That’s a big if）——他的表現之佳無庸置疑。在這三年裡賈吉的打擊三圍是.274/.381/.536，OPS+高達146，進階數據wOBA .386能夠排到全聯盟第十。但你從不會在任何MVP競爭者的討論中看到賈吉的名字，因為不論是楚奧特（Mike Trout）、葉力奇（Christian Yelich）或貝茲（Mookie Betts），任何一位打擊成績跟賈吉同等出色甚至更為傑出的球星都遠比他健康。

時光匆匆，當年一鳴驚人勇奪新人王及全壘打王的賈吉如今已是月底將滿29歲，下一季結束後就將成為自由球員的沙場老將。洋基球迷當然很難想像賈吉卸下條紋戰袍改穿其他球衣的畫面，但對洋基總管凱許曼（Brian Cashman）來說，這卻是他不得不放在心中反覆思量的一個選項。對洋基來說，花大錢接收一個「痛痛人」史丹頓（Giancarlo Stanton）就已經夠他們吃不消。這位兩屆全壘打王最近兩季的身體狀況比賈吉還要糟糕，總共才打了41場。未來史丹頓還有長達七年2.18億的薪水等著洋基去消化。有了這個「慘痛」的先例，再加上去年疫情的重創，未來洋基老闆在跟賈吉談續約時還能保有多少信心跟耐性，顯然要畫上一個極大的問號。

洋基之前吃下「痛痛人」史丹頓的毒藥合約已經夠頭痛了，如果連自家養的賈吉身體也這麼虛，那洋基前途真是堪憂。 美聯社

其次是在交易來史丹頓、簽下王牌投手柯爾（Gerrit Cole）再加上今年跟勒梅休（DJ LeMahieu）續約後，接下來六年的洋基團隊薪資都將被這三名老將（最年輕的柯爾也已滿30）的8000萬美金佔去大半。如果不想繳豪華稅（洋基老闆顯然不想）要把薪資壓在門檻以下，凱許曼就得隨時把錢花在刀口上。這也是為什麼洋基在休賽季補強顯得捉襟見肘的原因。在賈吉成為自由球員，年薪很可能三級跳晉升為三千萬俱樂部一員之時，如果洋基選擇將他留下，未來每年的補強空間勢必更為縮小。在同區藍鳥（今年團隊薪資僅排全聯盟第13位）及中區白襪（第15位）都在享受「新人紅利」的狀況下，已經身陷球員「老齡化」及薪資沈重包袱的洋基（第2位）想長保爭冠競爭力，局面更不容樂觀。

洋基二壘手勒梅休(右)已經32歲了，球隊在季初與他簽下的6年9000萬美元合約，其實風險也是非常的高。 美聯社

也因此即便凱許曼始終不吭氣，去年球季一結束就有不少媒體大肆鼓吹洋基該考慮交易賈吉。當然這個想法成真的可能性極小，因為即便有不少球員健康狀況堪憂，洋基現階段仍是數一數二的強隊。美國人總愛說一句：「如果沒壞就別亂動它。」（If it ain’t broke, don’t fix it.）球隊高層在運營球隊時的思維多半也是如此。就連傷兵之多之慘創歷史新高的2019年洋基都撐過了（還打出103勝），何必急於一時輕舉妄動呢？但無論如何，越來越「玻璃」的賈吉要能長保健康一肩挑起洋基領袖的重責大任，似乎也成了越來越遙不可及的夢想。或許該反過來看，像90年代洋基王朝那樣幸運地擁有基特、李維拉（Mariano Rivera）、波沙達（Jorge Posada）、派提特（Andy Pettitte）個個實力一流又能長期保持健康的中堅球員，才真正是一種反常現象。