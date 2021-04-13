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MLB／今日戰績表 達比修有奪本季首勝教士擊敗海盜

聯合新聞網 / 整理
達比修有。 美聯社
達比修有。 美聯社

MLB今日戰績表

紅襪 (延賽) 雙城

教士 6：2 海盜

水手 (延賽) 金鶯

洋基 3：1 藍鳥

費城人 (延賽) 大都會

遊騎兵 0：1 光芒

馬林魚 5：3(10局) 勇士

小熊 3：6 釀酒人

國民 5：2 紅雀

天使 10：3 皇家

印地安人 3：4 白襪

老虎 6：2 太空人

運動家 9：5 響尾蛇

紅人 3：0 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:10 紅襪 vs.雙城

03:40 運動家 vs. 響尾蛇

06:35 教士 vs. 海盜

07:05 水手 vs. 金鶯

07:07 洋基 vs. 藍鳥

07:10 費城人 vs. 大都會

07:10 遊騎兵 vs. 光芒

07:20 馬林魚 vs. 勇士

07:40 小熊 vs. 釀酒人

07:45 國民 vs. 紅雀

08:10 天使 vs. 皇家

08:10 印地安人 vs. 白襪

08:10 老虎 vs. 太空人

09:45 紅人 vs. 巨人

10:10 洛磯 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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