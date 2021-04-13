MLB／今日戰績表 達比修有奪本季首勝教士擊敗海盜

大谷翔平本月初面對白襪，首打席擊出一壘方向強勁滾地球，大谷也因此一溜煙上到三壘，但當下卻被判定為一壘手阿布瑞尤(Jose Abreu)的失誤，但隨後大聯盟還給這位二刀流強打公道，將失誤改記為三壘安打，

2021-04-13 14:11