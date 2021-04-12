MLB／今日戰績表 克蕭6局無失分道奇完封國民

洛杉磯天使外野手佛勒（Dexter Fowler）日前在與藍鳥的比賽中因跑壘不慎而傷退，今（12）日檢驗結果出爐，結果是十字韌帶撕裂，預計治療與休養的時間為6-9個月，這也同時宣告他的2021賽季報銷

2021-04-12 12:21