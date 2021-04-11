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MLB／今日戰績表 紅襪擊敗金鶯拉出5連勝居美東龍頭

聯合新聞網 / 整理
紅襪延長賽擊敗金鶯。 法新社
紅襪延長賽擊敗金鶯。 法新社

MLB今日戰績表

馬林魚 3：0 大都會

洋基 0：4 光芒

水手 4：3(10局) 雙城

釀酒人 9：5 紅雀

洛磯 3：4 巨人

運動家 7：3 太空人

老虎 3：11 印地安人

小熊 2：8 海盜

紅襪 6：4(10局) 金鶯

教士 7：4 遊騎兵

天使 1：15 藍鳥

費城人 4：5 勇士

紅人 3：8 響尾蛇

國民 5：9 道奇

皇家 (延賽) 白襪

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 紅襪 vs. 金鶯

01:05 小熊 vs. 海盜

01:07 天使 vs. 藍鳥

01:10 老虎 vs. 印地安人

01:10 馬林魚 vs. 大都會

01:10 洋基 vs. 光芒

02:10 皇家 vs. 白襪

02:10 水手 vs. 雙城

02:15 釀酒人 vs. 紅雀

02:35 教士 vs. 遊騎兵

04:05 洛磯 vs. 巨人

04:10 紅人 vs. 響尾蛇

04:10 國民 vs. 道奇

07:08 費城人 vs. 勇士

球隊戰績表

太空人

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