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MLB／直擊全壘打標竿 金河成大聯盟首轟出爐

聯合新聞網 / 綜合報導
本季加盟聖地牙哥教士隊的韓國好手金河成，在今天（11日）對上遊騎兵的跨聯盟賽事中敲出大聯盟生涯首轟，這球還直擊左外野的全壘打標竿。 美聯社
本季加盟聖地牙哥教士隊的韓國好手金河成，在今天（11日）對上遊騎兵的跨聯盟賽事中敲出大聯盟生涯首轟，這球還直擊左外野的全壘打標竿。 美聯社

本季加盟聖地牙哥教士隊的韓國好手金河成，在今天（11日）對上遊騎兵的跨聯盟賽事中敲出大聯盟生涯首轟，這球還直擊左外野的全壘打標竿。

面對遊騎兵先發投手萊爾斯（Jordan Lyles），金河成瞄準一顆失投的78.8英里曲球，大棒一揮的他還在打擊區頓了一下，確定球擊中外野標竿後再奔向一壘。

據Statecast數據透露，這球的擊球初速高達102.5英里，擊球仰角是偏高的35度，飛行距離為388尺，而這支全壘打也助教士追平比數，最後以7：4戰勝主場的遊騎兵。

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