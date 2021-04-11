MLB／8局14K失1分吞敗 大都會又浪費了狄葛隆一場好投

即便休賽季大幅進補了投打戰力，大都會在狄葛隆（Jacob deGrom）先發的場次就是得不了分！在今天（11日）對陣馬林魚的比賽中，他再繳8局14K僅失1分無可挑剔的成績，只可惜打線一分未得，這也讓狄葛隆吞下本季首敗。

回顧狄葛隆本季的初登板，他繳出6局無失分好投，甚至還敲出2支安打打回1分，但牛棚在比賽後段搞砸領先，最後由3：5輸球，承擔敗戰投手的梅伊當時自責表示：「不應該所有事都由狄葛隆一人完成。」

然而這與事實相違背，今天面對馬林魚的比賽，狄葛隆投出在主場平生涯紀錄的14次三振，在8局內只讓對方敲出一支陽春砲失1分，但打線只提供零星3支安打奧援，最終被馬林魚以3：0完封，狄葛隆也吞下本季首敗，他的防禦率至今還是不可思議的0.64。

總教練羅哈斯也直言：「你可以說這是浪費，我們又浪費了狄葛隆的好表現。」從2018年開始，狄葛隆毫無爭議地成為了地球上最好的投手，這段期間他的防禦率僅有2.06，然而大都會在他先發的場次只取得36勝42敗的戰績。

狄葛隆在今天成為繼「神盾」薛爾茲（James Shields）後史上第二位能投出單場14K、無保送、失1分，最後卻悲情吞敗的投手。