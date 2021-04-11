MLB／春訓繳好表現無用 赫曼又被打爆遭洋基下放

洋基隊宣布下放今日（11日）對光芒再度繳出不理想成績的先發右投赫曼（Domingo Germán），他先發4局被敲出8支安打失4分，合計在開幕戰後的2場先發中投7局就挨4發全壘打失7分，防禦率9.00。

28歲的赫曼由於2019的家暴事件被聯盟禁賽81場，導致他在去年的縮水賽季完全沒有出賽紀錄，而他也於今年春訓時期向隊友以及大眾正式道歉，同時在熱身賽繳出優秀的成績——防禦率1.38、每局被上壘率0.77，成功讓自己擠身先發輪值中的一員。

曾在2019年以18勝4敗成為美聯勝投王的赫曼，2021年開季以第三號先發之姿進入競爭激烈的洋基隊先發輪值，然而頭兩場就被打爆，而被問到是不是因為自己去年一整年沒有投球的緣故，他否認：「我感覺非常好，只是結果不盡人意。」

但眼下戰績不佳的洋基球團沒有時間給赫曼適應，他們在今日賽後馬上將他下放至備訓基地，據《NJ.com》報導，球隊預計將拉上阿布瑞尤（Alberto Abreu）、羅艾西加（Jonathan Loaisiga）與西薩（Luis Cessa）爭取輪值空缺。。