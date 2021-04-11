MLB／教士捕手默默創紀錄 近兩場無安打都是卡拉提尼接的

教士隊先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）在昨天（10日）投出大聯盟本季第一場無安打比賽，然而鎂光燈聚焦在投手的同時，身為捕手的卡拉提尼（Victor Caratini）默默創了個鮮少人知曉的紀錄：近兩場無安打比賽都是由他接捕的。

今年賽季與達比修有一同被交易來教士的卡拉提尼，去年為芝加哥小熊效力，而他也正是去年9月14日接捕投手米爾斯（Alec Mills）無安打比賽的幕後功臣。

同一位捕手連續接捕2場無安打的紀錄並不稀奇，過去曾10度發生，但能身穿不同球衣再次達成，卡拉提尼是史上第一位。他也成為母國波多黎各繼「I-Rod」羅德里奎茲（Ivan Rodriguez）後第二位能接補超過1場無安打比賽的捕手，昨天他也難掩興奮之情表示：「很驕傲能與I-Rod齊名，他是我的偶像，我也希望自己可以持續在場上有好表現。」