MLB／今日戰績表 教士馬斯葛洛夫演隊史首場無安打

教士今(10)日客場挑戰遊騎兵的比賽，先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）一夫當關，整場比賽沒有讓遊騎兵打者敲出安打，完成聯盟本季及個人首場無安打比賽，也是教士隊史首位能完成無安打比賽的投手

2021-04-10 12:25