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MLB／今日戰績表 教士馬斯葛洛夫演隊史首場無安打

聯合新聞網 / 整理
教士先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）一夫當關，整場比賽沒有讓遊騎兵打者敲出安打，完成聯盟本季及個人首場無安打比賽，也是教士隊史首位能完成無安打比賽的投手。 路透社
教士先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）一夫當關，整場比賽沒有讓遊騎兵打者敲出安打，完成聯盟本季及個人首場無安打比賽，也是教士隊史首位能完成無安打比賽的投手。 路透社

MLB今日戰績表

洋基 5:10 光芒

國民 0:1 道奇

洛磯 1:3 巨人

天使 7:1 藍鳥

老虎 1:4 印地安人

費城人 1:8 勇士

教士 3:0 遊騎兵

運動家 6:2 太空人

紅人 6:5 響尾蛇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 馬林魚 vs.大都會

01:10 洋基 vs. 光芒

02:10 皇家 vs. 白襪

02:10 水手 vs.雙城

02:15 釀酒人 vs. 紅雀

04:05 運動家 vs. 太空人

04:05 洛磯 vs. 巨人

06:10 老虎 vs. 印地安人

06:35 小熊 vs. 海盜

07:05 紅襪 vs. 金鶯

07:05 教士 vs. 遊騎兵

07:07 天使 vs. 藍鳥 (緯來體育台D-Live)

07:20 費城人 vs. 勇士

08:10 紅人 vs. 響尾蛇

09:10 國民 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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