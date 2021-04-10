MLB／今日戰績表 教士馬斯葛洛夫演隊史首場無安打
MLB今日戰績表
洋基 5:10 光芒
國民 0:1 道奇
洛磯 1:3 巨人
天使 7:1 藍鳥
老虎 1:4 印地安人
費城人 1:8 勇士
教士 3:0 遊騎兵
運動家 6:2 太空人
紅人 6:5 響尾蛇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 馬林魚 vs.大都會
01:10 洋基 vs. 光芒
02:10 皇家 vs. 白襪
02:10 水手 vs.雙城
02:15 釀酒人 vs. 紅雀
04:05 運動家 vs. 太空人
04:05 洛磯 vs. 巨人
06:10 老虎 vs. 印地安人
06:35 小熊 vs. 海盜
07:05 紅襪 vs. 金鶯
07:05 教士 vs. 遊騎兵
07:07 天使 vs. 藍鳥 (緯來體育台D-Live)
07:20 費城人 vs. 勇士
08:10 紅人 vs. 響尾蛇
09:10 國民 vs. 道奇
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